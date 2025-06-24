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В Воронежской области сбили еще несколько украинских дронов - РИА Новости, 24.06.2025
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10:35 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/bpla-2025024648.html
В Воронежской области сбили еще несколько украинских дронов
В Воронежской области сбили еще несколько украинских дронов - РИА Новости, 24.06.2025
В Воронежской области сбили еще несколько украинских дронов
Системы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку дронов на Воронежскую область, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:35:00+03:00
2025-06-24T10:35:00+03:00
воронежская область
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
пво вс россии
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 24 июн — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку дронов на Воронежскую область, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО в центре и на востоке региона обнаружены и уничтожены еще несколько беспилотных летательных аппаратов", — написал он в Telegram-канале.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.Он напомнил, что нельзя выкладывать в интернет фото и видео с мест падения обломков, особенно с привязкой к местности.До этого сообщалось об одном сбитом беспилотнике. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области объявили в 6:15 мск. По информации Минобороны, всего за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией России 20 украинских дронов. ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250624/spetsialisty-2025001011.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины, пво вс россии, происшествия
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины, ПВО ВС России, Происшествия
В Воронежской области сбили еще несколько украинских дронов

Гусев: в Воронежской области продолжается отражение атаки БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 24 июн — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку дронов на Воронежскую область, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО в центре и на востоке региона обнаружены и уничтожены еще несколько беспилотных летательных аппаратов", — написал он в Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.
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Он напомнил, что нельзя выкладывать в интернет фото и видео с мест падения обломков, особенно с привязкой к местности.
До этого сообщалось об одном сбитом беспилотнике. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области объявили в 6:15 мск.
По информации Минобороны, всего за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией России 20 украинских дронов.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Воронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Вооруженные силы УкраиныПВО ВС РоссииПроисшествия
 
 
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