https://ria.ru/20250624/bpla-2025024648.html

В Воронежской области сбили еще несколько украинских дронов

В Воронежской области сбили еще несколько украинских дронов - РИА Новости, 24.06.2025

В Воронежской области сбили еще несколько украинских дронов

Системы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку дронов на Воронежскую область, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T10:35:00+03:00

2025-06-24T10:35:00+03:00

2025-06-24T10:35:00+03:00

воронежская область

александр гусев (губернатор)

вооруженные силы украины

пво вс россии

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 24 июн — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку дронов на Воронежскую область, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО в центре и на востоке региона обнаружены и уничтожены еще несколько беспилотных летательных аппаратов", — написал он в Telegram-канале.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.Он напомнил, что нельзя выкладывать в интернет фото и видео с мест падения обломков, особенно с привязкой к местности.До этого сообщалось об одном сбитом беспилотнике. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области объявили в 6:15 мск. По информации Минобороны, всего за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией России 20 украинских дронов. ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250624/spetsialisty-2025001011.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

воронежская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины, пво вс россии, происшествия