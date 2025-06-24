В Воронежской области сбили еще несколько украинских дронов
Гусев: в Воронежской области продолжается отражение атаки БПЛА
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 24 июн — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку дронов на Воронежскую область, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО в центре и на востоке региона обнаружены и уничтожены еще несколько беспилотных летательных аппаратов", — написал он в Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.
Он напомнил, что нельзя выкладывать в интернет фото и видео с мест падения обломков, особенно с привязкой к местности.
До этого сообщалось об одном сбитом беспилотнике. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области объявили в 6:15 мск.
По информации Минобороны, всего за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией России 20 украинских дронов.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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