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В Петербурге арестовали москвичку за попытку устроить теракт - РИА Новости, 24.06.2025
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22:56 24.06.2025 (обновлено: 23:00 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/arest-2025218587.html
В Петербурге арестовали москвичку за попытку устроить теракт
В Петербурге арестовали москвичку за попытку устроить теракт - РИА Новости, 24.06.2025
В Петербурге арестовали москвичку за попытку устроить теракт
Суд в Петербурге отправил в СИЗО москвичку, которую подозревают в попытке заложить СВУ под автомобиль одного из руководителей петербургской компании по заданию... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T22:56:00+03:00
2025-06-24T23:00:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Суд в Петербурге отправил в СИЗО москвичку, которую подозревают в попытке заложить СВУ под автомобиль одного из руководителей петербургской компании по заданию кураторов из Украины, сообщает объединенная пресс-служба судов города. &quot;Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 24-летней уроженки Москвы, не имеющей регистрации на территории России, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 - п.а ч.2 ст.205 (покушение на теракт) УК РФ, п.а ч.3 ст.222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ&quot;, - говорится в сообщении.Следствие полагает, что девушка, являясь приверженкой проукраинской идеологии, испытывая неприязнь к действующей российской власти, получила задание от неустановленных лиц. Задание, как сообщает пресс-служба судов, заключалось в том, что она должна была установить СВУ на автомобиль одного из начальников отдела общества с ограниченной ответственностью. "Подозреваемая предприняла попытку установки СВУ под указанный автомобиль для его последующего подрыва и гибели начальника отдела с целью воздействия на принятие решений органами власти. Однако, по независящим от нее обстоятельствам, установить СВУ она не смогла, после чего при попытке покинуть место совершения преступления была задержана сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - отметили в судебной пресс-службе. Как уточнила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, следствие полагает, что задание фигурантке отправляли лица из "Легиона "Свобода России"*.В пресс-службе судов Петербурга добавили, что москвичка была задержана 19 июня, девушка признала причастность к инкриминируемому преступлению полностью. Срок меры пресечения избран по 18 августа.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250611/moskva-2022154175.html
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РИА Новости
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происшествия, санкт-петербург, россия, украина
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Украина
В Петербурге арестовали москвичку за попытку устроить теракт

В Петербурге арестовали москвичку за попутку устроить теракт по заданию из Киева

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Суд в Петербурге отправил в СИЗО москвичку, которую подозревают в попытке заложить СВУ под автомобиль одного из руководителей петербургской компании по заданию кураторов из Украины, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«

"Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 24-летней уроженки Москвы, не имеющей регистрации на территории России, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 - п.а ч.2 ст.205 (покушение на теракт) УК РФ, п.а ч.3 ст.222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ", - говорится в сообщении.

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Следствие полагает, что девушка, являясь приверженкой проукраинской идеологии, испытывая неприязнь к действующей российской власти, получила задание от неустановленных лиц.
Задание, как сообщает пресс-служба судов, заключалось в том, что она должна была установить СВУ на автомобиль одного из начальников отдела общества с ограниченной ответственностью. "Подозреваемая предприняла попытку установки СВУ под указанный автомобиль для его последующего подрыва и гибели начальника отдела с целью воздействия на принятие решений органами власти. Однако, по независящим от нее обстоятельствам, установить СВУ она не смогла, после чего при попытке покинуть место совершения преступления была задержана сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - отметили в судебной пресс-службе.
Как уточнила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, следствие полагает, что задание фигурантке отправляли лица из "Легиона "Свобода России"*.
В пресс-службе судов Петербурга добавили, что москвичка была задержана 19 июня, девушка признала причастность к инкриминируемому преступлению полностью. Срок меры пресечения избран по 18 августа.
* Запрещенная в России террористическая организация
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