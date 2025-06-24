https://ria.ru/20250624/arest-2025218587.html

В Петербурге арестовали москвичку за попытку устроить теракт

В Петербурге арестовали москвичку за попытку устроить теракт - РИА Новости, 24.06.2025

В Петербурге арестовали москвичку за попытку устроить теракт

Суд в Петербурге отправил в СИЗО москвичку, которую подозревают в попытке заложить СВУ под автомобиль одного из руководителей петербургской компании по заданию... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T22:56:00+03:00

2025-06-24T22:56:00+03:00

2025-06-24T23:00:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Суд в Петербурге отправил в СИЗО москвичку, которую подозревают в попытке заложить СВУ под автомобиль одного из руководителей петербургской компании по заданию кураторов из Украины, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 24-летней уроженки Москвы, не имеющей регистрации на территории России, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 - п.а ч.2 ст.205 (покушение на теракт) УК РФ, п.а ч.3 ст.222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ", - говорится в сообщении.Следствие полагает, что девушка, являясь приверженкой проукраинской идеологии, испытывая неприязнь к действующей российской власти, получила задание от неустановленных лиц. Задание, как сообщает пресс-служба судов, заключалось в том, что она должна была установить СВУ на автомобиль одного из начальников отдела общества с ограниченной ответственностью. "Подозреваемая предприняла попытку установки СВУ под указанный автомобиль для его последующего подрыва и гибели начальника отдела с целью воздействия на принятие решений органами власти. Однако, по независящим от нее обстоятельствам, установить СВУ она не смогла, после чего при попытке покинуть место совершения преступления была задержана сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - отметили в судебной пресс-службе. Как уточнила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, следствие полагает, что задание фигурантке отправляли лица из "Легиона "Свобода России"*.В пресс-службе судов Петербурга добавили, что москвичка была задержана 19 июня, девушка признала причастность к инкриминируемому преступлению полностью. Срок меры пресечения избран по 18 августа.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250611/moskva-2022154175.html

https://ria.ru/20250611/khudozhnitsa-2022264145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, украина