Суд запретил деятельность украинского движения "АллатРа"* в России
Верховный суд России запретил деятельность украинской организации "АллатРа"
Статуя Фемиды . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил в России деятельность украинской организации Международное общественное движение "АллатРа"*, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил иск генерального прокурора РФ Игоря Краснова о признании организации экстремистской и запрете ее деятельности", - сказали в суде.
Поступившие российским лидерам "АллатРа"* деньги ушли на Украину
13 ноября 2024, 04:22
Генпрокуратура два года назад признала деятельность "АллатРа"* нежелательной из-за призывов к экстремизму. В мае 2025 года из сообщения на сайте Минюста стало известно, что Краснов направил в суд иск о признании организации экстремистской и ее запрете в России.
В Центре по противодействию экстремизму ГУМВД России по Московской области летом 2024 года сообщали РИА Новости, что движение "АллатРа"* основано в 2012 году на территории Украины. Руководитель - гражданин Украины Данилов И.М., 1968 года рождения, в 90-е годы был активным последователем тоталитарного культа "Белое братство" (литература которого признана экстремистской в РФ). Наименование секты произошло от шумерской богини неба "Аллат" и древнеславянского слова "Ра" - солнце. Ячейки действуют в 15 российских регионах, наиболее крупные объединения расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Ленинградской и Ростовской областях.
В ноябре 2024 года РИА Новости со ссылкой на материалы, которые были в распоряжении агентства, сообщало, что за почти два года на счета российских лидеров "АллатРа"* деньги отправили более 500 человек, средства затем перенаправлены через Турцию, Узбекистан и Азербайджан на Украину.
Как следовало из материалов, для сокрытия политического характера деятельности "АллатРа"* проводит акции под эгидой организации "Созидательное общество". Кроме того, активистам секты внедряются установки антироссийской направленности о необходимости отказа от развития отраслевой промышленности и суверенитета на использование природных ресурсов, а также изменения основ конституционного строя РФ в интересах мирового сообщества.
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