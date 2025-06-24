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Суд запретил деятельность украинского движения "АллатРа"* в России - РИА Новости, 24.06.2025
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17:53 24.06.2025 (обновлено: 17:54 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/allatra-2025157209.html
Суд запретил деятельность украинского движения "АллатРа"* в России
Суд запретил деятельность украинского движения "АллатРа"* в России - РИА Новости, 24.06.2025
Суд запретил деятельность украинского движения "АллатРа"* в России
Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил в России деятельность украинской организации Международное общественное движение "АллатРа"*, сообщили РИА... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:53:00+03:00
2025-06-24T17:54:00+03:00
россия
украина
московская область (подмосковье)
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
безопасность
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил в России деятельность украинской организации Международное общественное движение "АллатРа"*, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил иск генерального прокурора РФ Игоря Краснова о признании организации экстремистской и запрете ее деятельности", - сказали в суде. Генпрокуратура два года назад признала деятельность "АллатРа"* нежелательной из-за призывов к экстремизму. В мае 2025 года из сообщения на сайте Минюста стало известно, что Краснов направил в суд иск о признании организации экстремистской и ее запрете в России. В Центре по противодействию экстремизму ГУМВД России по Московской области летом 2024 года сообщали РИА Новости, что движение "АллатРа"* основано в 2012 году на территории Украины. Руководитель - гражданин Украины Данилов И.М., 1968 года рождения, в 90-е годы был активным последователем тоталитарного культа "Белое братство" (литература которого признана экстремистской в РФ). Наименование секты произошло от шумерской богини неба "Аллат" и древнеславянского слова "Ра" - солнце. Ячейки действуют в 15 российских регионах, наиболее крупные объединения расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Ленинградской и Ростовской областях. В ноябре 2024 года РИА Новости со ссылкой на материалы, которые были в распоряжении агентства, сообщало, что за почти два года на счета российских лидеров "АллатРа"* деньги отправили более 500 человек, средства затем перенаправлены через Турцию, Узбекистан и Азербайджан на Украину. Как следовало из материалов, для сокрытия политического характера деятельности "АллатРа"* проводит акции под эгидой организации "Созидательное общество". Кроме того, активистам секты внедряются установки антироссийской направленности о необходимости отказа от развития отраслевой промышленности и суверенитета на использование природных ресурсов, а также изменения основ конституционного строя РФ в интересах мирового сообщества.* Признана нежелательной организацией на территории России
https://ria.ru/20241113/dengi-1983419798.html
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россия
украина
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россия, украина, московская область (подмосковье), игорь краснов, генеральная прокуратура рф, безопасность
Россия, Украина, Московская область (Подмосковье), Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Безопасность
Суд запретил деятельность украинского движения "АллатРа"* в России

Верховный суд России запретил деятельность украинской организации "АллатРа"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил в России деятельность украинской организации Международное общественное движение "АллатРа"*, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил иск генерального прокурора РФ Игоря Краснова о признании организации экстремистской и запрете ее деятельности", - сказали в суде.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Поступившие российским лидерам "АллатРа"* деньги ушли на Украину
13 ноября 2024, 04:22
Генпрокуратура два года назад признала деятельность "АллатРа"* нежелательной из-за призывов к экстремизму. В мае 2025 года из сообщения на сайте Минюста стало известно, что Краснов направил в суд иск о признании организации экстремистской и ее запрете в России.
В Центре по противодействию экстремизму ГУМВД России по Московской области летом 2024 года сообщали РИА Новости, что движение "АллатРа"* основано в 2012 году на территории Украины. Руководитель - гражданин Украины Данилов И.М., 1968 года рождения, в 90-е годы был активным последователем тоталитарного культа "Белое братство" (литература которого признана экстремистской в РФ). Наименование секты произошло от шумерской богини неба "Аллат" и древнеславянского слова "Ра" - солнце. Ячейки действуют в 15 российских регионах, наиболее крупные объединения расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Ленинградской и Ростовской областях.
В ноябре 2024 года РИА Новости со ссылкой на материалы, которые были в распоряжении агентства, сообщало, что за почти два года на счета российских лидеров "АллатРа"* деньги отправили более 500 человек, средства затем перенаправлены через Турцию, Узбекистан и Азербайджан на Украину.
Как следовало из материалов, для сокрытия политического характера деятельности "АллатРа"* проводит акции под эгидой организации "Созидательное общество". Кроме того, активистам секты внедряются установки антироссийской направленности о необходимости отказа от развития отраслевой промышленности и суверенитета на использование природных ресурсов, а также изменения основ конституционного строя РФ в интересах мирового сообщества.
* Признана нежелательной организацией на территории России
Обыски в офисе ячейки проукраинской секты АллатРа* в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
В Саратовской области пресекли деятельность проукраинской секты
9 октября 2024, 13:35
 
РоссияУкраинаМосковская область (Подмосковье)Игорь КрасновГенеральная прокуратура РФБезопасность
 
 
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