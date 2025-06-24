https://ria.ru/20250624/allatra-2025157209.html

Суд запретил деятельность украинского движения "АллатРа"* в России

Суд запретил деятельность украинского движения "АллатРа"* в России - РИА Новости, 24.06.2025

Суд запретил деятельность украинского движения "АллатРа"* в России

Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил в России деятельность украинской организации Международное общественное движение "АллатРа"*, сообщили РИА... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:53:00+03:00

2025-06-24T17:53:00+03:00

2025-06-24T17:54:00+03:00

россия

украина

московская область (подмосковье)

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62cb0383648a807dc62892c34472c88.jpg

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил в России деятельность украинской организации Международное общественное движение "АллатРа"*, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил иск генерального прокурора РФ Игоря Краснова о признании организации экстремистской и запрете ее деятельности", - сказали в суде. Генпрокуратура два года назад признала деятельность "АллатРа"* нежелательной из-за призывов к экстремизму. В мае 2025 года из сообщения на сайте Минюста стало известно, что Краснов направил в суд иск о признании организации экстремистской и ее запрете в России. В Центре по противодействию экстремизму ГУМВД России по Московской области летом 2024 года сообщали РИА Новости, что движение "АллатРа"* основано в 2012 году на территории Украины. Руководитель - гражданин Украины Данилов И.М., 1968 года рождения, в 90-е годы был активным последователем тоталитарного культа "Белое братство" (литература которого признана экстремистской в РФ). Наименование секты произошло от шумерской богини неба "Аллат" и древнеславянского слова "Ра" - солнце. Ячейки действуют в 15 российских регионах, наиболее крупные объединения расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Ленинградской и Ростовской областях. В ноябре 2024 года РИА Новости со ссылкой на материалы, которые были в распоряжении агентства, сообщало, что за почти два года на счета российских лидеров "АллатРа"* деньги отправили более 500 человек, средства затем перенаправлены через Турцию, Узбекистан и Азербайджан на Украину. Как следовало из материалов, для сокрытия политического характера деятельности "АллатРа"* проводит акции под эгидой организации "Созидательное общество". Кроме того, активистам секты внедряются установки антироссийской направленности о необходимости отказа от развития отраслевой промышленности и суверенитета на использование природных ресурсов, а также изменения основ конституционного строя РФ в интересах мирового сообщества.* Признана нежелательной организацией на территории России

https://ria.ru/20241113/dengi-1983419798.html

https://ria.ru/20241009/saratov-1977179965.html

россия

украина

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, московская область (подмосковье), игорь краснов, генеральная прокуратура рф, безопасность