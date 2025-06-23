https://ria.ru/20250623/znanie-2024771690.html

Родители-мигранты должны обучать своих детей русскому языку, заявил Шапша

Родители-мигранты должны обучать своих детей русскому языку, заявил Шапша - РИА Новости, 23.06.2025

Родители-мигранты должны обучать своих детей русскому языку, заявил Шапша

Родители-мигранты должны нести ответственность за знание своими детьми русского языка, и финансовая нагрузка за обучение детей языку должна лежать на родителях, РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T10:50:00+03:00

2025-06-23T10:50:00+03:00

2025-06-23T11:24:00+03:00

пмэф-2025

общество

россия

владислав шапша

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023927467_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_6d6320b1b5303468cd49f1d15e66300e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Родители-мигранты должны нести ответственность за знание своими детьми русского языка, и финансовая нагрузка за обучение детей языку должна лежать на родителях, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ. В апреле вступил в силу разработанный в Калужской области и принятый Госдумой РФ закон о запрете на зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка. "Появился дополнительный, очень серьёзный стимул для родителей готовить своих детей к школе", - сказал Шапша, отвечая на вопрос, есть ли, по его мнению, результат принятия такого закона. Губернатор отметил, что такова традиция – родители готовят своих детей к школе. "Это должны делать все, кто к нам приезжает, если они хотят учиться в наших школах. Это происходит во всем мире… Это дело родителей, они обязаны об этом заботиться. Я считаю, что, если ребенок не знает русского языка, и он не прошел эти тесты… родители должны нести ответственность за ненадлежащее воспитание и подготовку своих детей", - подчеркнул губернатор, добавив, что ответственность за ненадлежащее воспитание детей предусмотрена в РФ. По мнению Шапши, оплачивать обучение своих детей русскому языку мигранты должны из своего кармана, это, подчеркнул губернатор, не должно быть проблемой российского налогоплательщика. "Почему так? Есть мировая практика, пожалуйста, обучайте, нанимайте репетиторов. Мы готовы создать условия для того, чтобы такие курсы, подготовительные классы и направления были созданы. Но это, мне кажется, все-таки должно быть за счет тех людей, которые приезжают к нам зарабатывать деньги", - резюмировал губернатор. Ужесточение мер в сфере миграционной политики в Калужской области началось в феврале 2022 года после того, как Шапша в миграционном центре пообщался с иностранным гражданином, который не понимал по-русски, однако владел сертификатом о знании языка. После этого губернатор объявил о выходе Калужской области из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, а также о введении запрета в регионе на привлечение иностранцев по патентам в некоторые сферы экономики. После этого последовал еще ряд предложений, одобренных областными депутатами. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250610/tysjachi-2022073705.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владислав шапша, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование