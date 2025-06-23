Балицкий назвал условие подключения ЗАЭС к российской энергосистеме
Балицкий: подключение ЗАЭС к энергосистеме возможно после прекращения конфликта
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме возможно после прекращения военного конфликта и отсутствия рисков обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Только после победы. Мы должны победить фашистский режим, потому что от них можно ждать чего угодно. Ни одна атомная станция в Российской Федерации не будет в безопасности, и ни один генерал, ни один чиновник, ни один гражданин не будет в безопасности, пока не будет уничтожена эта гидра", - сказал Балицкий, отвечая на вопрос, когда ЗАЭС может быть подключена к российской энергосистеме.
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Балицкий подчеркнул, что пока существуют риски обстрела со стороны ВСУ, запускать атомную станцию – большой риск.
"Когда она уже работает, ее так просто не остановить. Обстрел может привести к нарушению контура охлаждения, и получим второй Чернобыль. Зачем? Поэтому в этой ситуации никто баловаться не будет", - сказал губернатор.
По его словам, технически ЗАЭС несложно подключить к энергосистеме РФ, потому что атомная станция находится в холодном останове, но сейчас это делать небезопасно.
"То есть запустить саму станцию не проблема, но нам понадобится несколько месяцев для того, чтобы восстановить периферию подстанции, высоковольтные опоры, которые выбил противник. Ну и плюс еще важный момент, это то, что нам в любом случае надо поднять уровень водохранилища Каховского, потому что оно упало больше чем на 11 метров. Резервуар для охлаждения, он существует, он есть, но он не находится в достаточном количестве, чтобы атомная станция могла нормально, эффективно и безопасно работать", - сказал губернатор.
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Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.