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Губернатор Ставрополья оценил ситуацию с импортом фруктов в России
Губернатор Ставрополья оценил ситуацию с импортом фруктов в России - РИА Новости, 23.06.2025
Губернатор Ставрополья оценил ситуацию с импортом фруктов в России
Северо-Кавказский и Южный федеральные округа смогут полностью обеспечить Россию фруктами в течение ближайших семи-девяти лет, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:23:00+03:00
2025-06-23T17:23:00+03:00
2025-06-23T17:23:00+03:00
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Северо-Кавказский и Южный федеральные округа смогут полностью обеспечить Россию фруктами в течение ближайших семи-девяти лет, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. "Полностью заместить импорт яблок усилиями одного Ставропольского края вряд ли возможно. На Северном Кавказе Ставропольский край, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия - это 60% всего производства российского яблока. Северо-Кавказский федеральный округ вместе с Южным федеральным округом закроет проблему импорта не только яблок, но и фруктов в целом, я думаю, что в течение ближайших семи-девяти лет", – сказал Владимиров. Губернатор также отметил, что ягодное направление стало самым быстрорастущим в агропромышленности. По словам Владимирова, в России рынок ягод составляет 2 миллиарда долларов, из которых 17% – отечественное производство ягоды. ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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экономика, ставропольский край, россия, северный кавказ, владимир владимиров
Экономика, Ставропольский край, Россия, Северный Кавказ, Владимир Владимиров
Губернатор Ставрополья оценил ситуацию с импортом фруктов в России
Владимиров: Россия выйдет на самообеспеченность фруктами в ближайшие 7-9 лет