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Губернатор Ставрополья оценил ситуацию с импортом фруктов в России - РИА Новости, 23.06.2025
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17:23 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/vladimirov-2024895236.html
Губернатор Ставрополья оценил ситуацию с импортом фруктов в России
Губернатор Ставрополья оценил ситуацию с импортом фруктов в России - РИА Новости, 23.06.2025
Губернатор Ставрополья оценил ситуацию с импортом фруктов в России
Северо-Кавказский и Южный федеральные округа смогут полностью обеспечить Россию фруктами в течение ближайших семи-девяти лет, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:23:00+03:00
2025-06-23T17:23:00+03:00
экономика
ставропольский край
россия
северный кавказ
владимир владимиров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Северо-Кавказский и Южный федеральные округа смогут полностью обеспечить Россию фруктами в течение ближайших семи-девяти лет, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. "Полностью заместить импорт яблок усилиями одного Ставропольского края вряд ли возможно. На Северном Кавказе Ставропольский край, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия - это 60% всего производства российского яблока. Северо-Кавказский федеральный округ вместе с Южным федеральным округом закроет проблему импорта не только яблок, но и фруктов в целом, я думаю, что в течение ближайших семи-девяти лет", – сказал Владимиров. Губернатор также отметил, что ягодное направление стало самым быстрорастущим в агропромышленности. По словам Владимирова, в России рынок ягод составляет 2 миллиарда долларов, из которых 17% – отечественное производство ягоды. ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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ставропольский край
россия
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экономика, ставропольский край, россия, северный кавказ, владимир владимиров
Экономика, Ставропольский край, Россия, Северный Кавказ, Владимир Владимиров
Губернатор Ставрополья оценил ситуацию с импортом фруктов в России

Владимиров: Россия выйдет на самообеспеченность фруктами в ближайшие 7-9 лет

© РИА Новости / Виталий ТимкивЖенщина выбирает бананы в магазине
Женщина выбирает бананы в магазине - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Женщина выбирает бананы в магазине . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Северо-Кавказский и Южный федеральные округа смогут полностью обеспечить Россию фруктами в течение ближайших семи-девяти лет, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
"Полностью заместить импорт яблок усилиями одного Ставропольского края вряд ли возможно. На Северном Кавказе Ставропольский край, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия - это 60% всего производства российского яблока. Северо-Кавказский федеральный округ вместе с Южным федеральным округом закроет проблему импорта не только яблок, но и фруктов в целом, я думаю, что в течение ближайших семи-девяти лет", – сказал Владимиров.
Губернатор также отметил, что ягодное направление стало самым быстрорастущим в агропромышленности. По словам Владимирова, в России рынок ягод составляет 2 миллиарда долларов, из которых 17% – отечественное производство ягоды.
ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Фрукты - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Россия увеличила импорт фруктов, ягод и орехов из Грузии
2 февраля, 08:02
 
ЭкономикаСтавропольский крайРоссияСеверный КавказВладимир Владимиров
 
 
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