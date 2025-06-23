https://ria.ru/20250623/ukraina-2024314471.html

"Очередь за женщинами". Сырский готовит Украину к неизбежному

"Очередь за женщинами". Сырский готовит Украину к неизбежному - РИА Новости, 23.06.2025

"Очередь за женщинами". Сырский готовит Украину к неизбежному

Обороноспособность киевского режима продолжает падать. В проблемах армии политики и военные прямо обвиняют высшее командование ВСУ и Зеленского. Тем временем... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T08:00:00+03:00

2025-06-23T08:00:00+03:00

2025-06-23T08:08:00+03:00

украина

киев

днепропетровская область

андрей ермак

рустем умеров

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Обороноспособность киевского режима продолжает падать. В проблемах армии политики и военные прямо обвиняют высшее командование ВСУ и Зеленского. Тем временем власти обсуждают новые, довольно экстравагантные способы преодоления трудностей.Просчет генералаИстинный смысл очередных кадровых перестановок в ВСУ, как всегда, в Киеве не озвучили. Командующим сухопутных войск назначили бригадного генерала Геннадия Шаповалова. Его предшественник Михаил Драпатый не продержался на должности и года. Зеленский уточнил, что Шаповалов "сосредоточится исключительно на боевых вопросах".Фактически Драпатого, довольно популярного среди простых солдат, сняли с лестницы, ведущей к посту главкома ВСУ. Именно с его амбициями и личной неприязнью Сырского связывают внезапное увольнение."Вскоре после назначения Драпатый в присутствии коллег выдал что-то вроде "подождите, еще буду главкомом". Это донесли до Сырского", — пишет издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в генштабе.Якобы разные взгляды на ведение боевых действий и желание дистанцироваться от скандалов в армии подтолкнули Драпатого подать рапорт Зеленскому. Он рассчитывал, что глава киевского режима отставку не примет, подтвердив тем самым "вотум доверия". Таким образом, в перспективе Драпатый мог возглавить "оппозицию" внутри ВСУ. Однако план провалился, и Банковая вновь поставила на действующего главкома.Впрочем, с тех пор как Сырский сменил Залужного, критики в его адрес накопилось изрядно. Особенно отличилась нардеп Марьяна Безуглая. Но она не одна.В частности, военнослужащий 59-й бригады сил беспилотных систем ВСУ Александр Карпюк прямо обвинил Сырского в неспособности украинской ПВО противостоять российским БПЛА."У нас же нет системы. Это, кстати, я считаю большой претензией и к главнокомандующему ВСУ", — сказал он.Жалобы марионетокТем временем Безуглая пригрозила Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку уйти в открытую оппозицию, если Сырский и министр обороны Рустем Умеров сохранят свои должности в случае смены правительства и отставки премьера Дениса Шмыгаля. На таком сценарии уже многие месяцы настаивают некоторые депутаты Рады."Впереди самые темные времена. Мы не имеем большого союзника. <…> Это один из ключевых моментов формирования государственности. Мы можем исчезнуть очень скоро или же превратиться в несколько марионеток", — заявила недавно Безуглая.Умерова в Раде отчитывают уже не меньше, чем Сырского. На днях его вызвали на доклад о состоянии фортификационных сооружений в Сумской и Днепропетровской областях, но он ожидаемо не явился.Как сообщил член оборонного комитета Сергей Рахманин, укрепления возводили на скорую руку и там, где ему удалось побывать, надежной обороны нет. На плачевное состояние заранее подготовленных рубежей, которые обошлись в 20 миллиардов гривен, посетовали и украинские военные блогеры. Позиции даже не оборудовали защитой от FPV-дронов."Мы так и не смогли построить нормальную линию обороны. <…> То, что я сейчас вижу собственными глазами, — тренировочный полигон, не более того", — возмущался боевик из нацбатальона "Айдар"* Станислав Бунятов.У последнего порогаДезертирство из ВСУ продолжается. Причины не только в пораженческих настроениях. Сбежавший военнослужащий по имении Руслан из Кировоградской области объяснил, что в 57-й отдельной мотопехотной бригаде под Волчанском, где он служил с мая 2024-го, над солдатами просто издеваются. То не заплатят по контракту, то откажут в медпомощи. Много ропщешь — угрожают. Если угрозы не действуют, в ход идут побои."Били, катали в багажниках", — говорит дезертир. Он показал подтверждающие это фото и видео.Сами командиры, впрочем, "руки не марают", поручая такую работу с личным составом "назначенным бойцам". К слову, контрразведка помогать отказалась — наоборот, потребовала от вэсэушника "помалкивать". В бригаде категорически отрицают насилие и считают все это "дискредитацией ВСУ".Недовольны даже в националистических формированиях. По словам командира 3-го армейского корпуса, сформированного на базе "Азова"*, Андрея Билецкого, командование неэффективно распределяет людей.Да их и не хватает. Центры рекрутинга, созданные для добровольцев, чтобы не связываться с ТЦК, покрывают лишь до 25% мобилизационных потребностей, утверждает нардеп Юрий Камельчук. Остальных тэцэкашники волокут в армию силком.Но и это уже неэффективно, и "народные избранники" требуют понизить мобилизационный возраст. Ссылаясь на расчеты генштаба и Минобороны, депутат Сергей Евтушок предлагает уменьшать порог на год каждые 12 месяцев — якобы это даст дополнительно до сотни тысяч новобранцев.Ранее Зеленский жаловался, что это западные союзники хотят послать в окопы 18-летних. Но и так все идет к этому.Приготовиться не всемЕсли военная ситуация для Киева продолжит ухудшаться, то из "теоретической возможности в суровую реальность" превратится и мобилизация женщин, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."В связи с нехваткой личного состава на фронте протяженностью более 1200 километров и структурными проблемами в вооруженных силах в Киеве все чаще звучат голоса о расширении призыва, в том числе для женщин", — отмечает автор издания.Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская и вовсе считает, что все взрослые украинцы вне зависимости от пола и возраста должны готовиться к мобилизации. Безуглая уже сейчас готова принудительно отправить украинок на оборонные предприятия и тыловые должности.Так что, как горько шутят простые украинцы, число пользователей приложения воинского учета "Резерв+" скоро пополнится. Кстати, один из его создателей Роман Ланской служить точно не будет: недавно он поделился фотографиями с Бали. Дескать, летал поправить здоровье. Никаких ограничений на выезд из страны для оптимизатора мобилизации не существует, в отличие от миллионов его соотечественников и — совсем скоро — соотечественниц.* Террористические организации, запрещенные на территории России.

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