"Очередь за женщинами". Сырский готовит Украину к неизбежному
На фоне публикаций о проблемах ВСУ депутаты Рады выступают за мобилизацию женщин
© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
© AP Photo / Roman Chop
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Обороноспособность киевского режима продолжает падать. В проблемах армии политики и военные прямо обвиняют высшее командование ВСУ и Зеленского. Тем временем власти обсуждают новые, довольно экстравагантные способы преодоления трудностей.
Просчет генерала
Истинный смысл очередных кадровых перестановок в ВСУ, как всегда, в Киеве не озвучили. Командующим сухопутных войск назначили бригадного генерала Геннадия Шаповалова. Его предшественник Михаил Драпатый не продержался на должности и года. Зеленский уточнил, что Шаповалов "сосредоточится исключительно на боевых вопросах".
© Фото : Министерство обороны УкраиныМихаил Драпатый
© Фото : Министерство обороны Украины
Михаил Драпатый
Фактически Драпатого, довольно популярного среди простых солдат, сняли с лестницы, ведущей к посту главкома ВСУ. Именно с его амбициями и личной неприязнью Сырского связывают внезапное увольнение.
"Вскоре после назначения Драпатый в присутствии коллег выдал что-то вроде "подождите, еще буду главкомом". Это донесли до Сырского", — пишет издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в генштабе.
Якобы разные взгляды на ведение боевых действий и желание дистанцироваться от скандалов в армии подтолкнули Драпатого подать рапорт Зеленскому. Он рассчитывал, что глава киевского режима отставку не примет, подтвердив тем самым "вотум доверия". Таким образом, в перспективе Драпатый мог возглавить "оппозицию" внутри ВСУ. Однако план провалился, и Банковая вновь поставила на действующего главкома.
Впрочем, с тех пор как Сырский сменил Залужного, критики в его адрес накопилось изрядно. Особенно отличилась нардеп Марьяна Безуглая. Но она не одна.
В частности, военнослужащий 59-й бригады сил беспилотных систем ВСУ Александр Карпюк прямо обвинил Сырского в неспособности украинской ПВО противостоять российским БПЛА.
"У нас же нет системы. Это, кстати, я считаю большой претензией и к главнокомандующему ВСУ", — сказал он.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий запускает беспилотник
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий запускает беспилотник
Жалобы марионеток
Тем временем Безуглая пригрозила Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку уйти в открытую оппозицию, если Сырский и министр обороны Рустем Умеров сохранят свои должности в случае смены правительства и отставки премьера Дениса Шмыгаля. На таком сценарии уже многие месяцы настаивают некоторые депутаты Рады.
"Впереди самые темные времена. Мы не имеем большого союзника. <…> Это один из ключевых моментов формирования государственности. Мы можем исчезнуть очень скоро или же превратиться в несколько марионеток", — заявила недавно Безуглая.
Умерова в Раде отчитывают уже не меньше, чем Сырского. На днях его вызвали на доклад о состоянии фортификационных сооружений в Сумской и Днепропетровской областях, но он ожидаемо не явился.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинская военная техника в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинская военная техника в Сумской области
Как сообщил член оборонного комитета Сергей Рахманин, укрепления возводили на скорую руку и там, где ему удалось побывать, надежной обороны нет. На плачевное состояние заранее подготовленных рубежей, которые обошлись в 20 миллиардов гривен, посетовали и украинские военные блогеры. Позиции даже не оборудовали защитой от FPV-дронов.
"Мы так и не смогли построить нормальную линию обороны. <…> То, что я сейчас вижу собственными глазами, — тренировочный полигон, не более того", — возмущался боевик из нацбатальона "Айдар"* Станислав Бунятов.
У последнего порога
Дезертирство из ВСУ продолжается. Причины не только в пораженческих настроениях. Сбежавший военнослужащий по имении Руслан из Кировоградской области объяснил, что в 57-й отдельной мотопехотной бригаде под Волчанском, где он служил с мая 2024-го, над солдатами просто издеваются. То не заплатят по контракту, то откажут в медпомощи. Много ропщешь — угрожают. Если угрозы не действуют, в ход идут побои.
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинский военный
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинский военный
"Били, катали в багажниках", — говорит дезертир. Он показал подтверждающие это фото и видео.
Сами командиры, впрочем, "руки не марают", поручая такую работу с личным составом "назначенным бойцам". К слову, контрразведка помогать отказалась — наоборот, потребовала от вэсэушника "помалкивать". В бригаде категорически отрицают насилие и считают все это "дискредитацией ВСУ".
Недовольны даже в националистических формированиях. По словам командира 3-го армейского корпуса, сформированного на базе "Азова"*, Андрея Билецкого, командование неэффективно распределяет людей.
Да их и не хватает. Центры рекрутинга, созданные для добровольцев, чтобы не связываться с ТЦК, покрывают лишь до 25% мобилизационных потребностей, утверждает нардеп Юрий Камельчук. Остальных тэцэкашники волокут в армию силком.
© Кадр видео из соцсетейСотрудники военкомата в Луцке на Украине схватили на улице курьера службы доставки и затолкали в микроавтобус против его воли
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники военкомата в Луцке на Украине схватили на улице курьера службы доставки и затолкали в микроавтобус против его воли
Но и это уже неэффективно, и "народные избранники" требуют понизить мобилизационный возраст. Ссылаясь на расчеты генштаба и Минобороны, депутат Сергей Евтушок предлагает уменьшать порог на год каждые 12 месяцев — якобы это даст дополнительно до сотни тысяч новобранцев.
Ранее Зеленский жаловался, что это западные союзники хотят послать в окопы 18-летних. Но и так все идет к этому.
Приготовиться не всем
Если военная ситуация для Киева продолжит ухудшаться, то из "теоретической возможности в суровую реальность" превратится и мобилизация женщин, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий поправляет шлем женщины-резервиста Территориальных сил обороны Украины на военном полигоне под Киевом
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий поправляет шлем женщины-резервиста Территориальных сил обороны Украины на военном полигоне под Киевом
"В связи с нехваткой личного состава на фронте протяженностью более 1200 километров и структурными проблемами в вооруженных силах в Киеве все чаще звучат голоса о расширении призыва, в том числе для женщин", — отмечает автор издания.
Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская и вовсе считает, что все взрослые украинцы вне зависимости от пола и возраста должны готовиться к мобилизации. Безуглая уже сейчас готова принудительно отправить украинок на оборонные предприятия и тыловые должности.
Так что, как горько шутят простые украинцы, число пользователей приложения воинского учета "Резерв+" скоро пополнится. Кстати, один из его создателей Роман Ланской служить точно не будет: недавно он поделился фотографиями с Бали. Дескать, летал поправить здоровье. Никаких ограничений на выезд из страны для оптимизатора мобилизации не существует, в отличие от миллионов его соотечественников и — совсем скоро — соотечественниц.
* Террористические организации, запрещенные на территории России.