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"Очередь за женщинами". Сырский готовит Украину к неизбежному - РИА Новости, 23.06.2025
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08:00 23.06.2025 (обновлено: 08:08 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024314471.html
"Очередь за женщинами". Сырский готовит Украину к неизбежному
"Очередь за женщинами". Сырский готовит Украину к неизбежному - РИА Новости, 23.06.2025
"Очередь за женщинами". Сырский готовит Украину к неизбежному
Обороноспособность киевского режима продолжает падать. В проблемах армии политики и военные прямо обвиняют высшее командование ВСУ и Зеленского. Тем временем... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T08:00:00+03:00
2025-06-23T08:08:00+03:00
украина
киев
днепропетровская область
андрей ермак
рустем умеров
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_182:67:2110:1152_1920x0_80_0_0_00d08275d6d309d11a5ac8b1fe6094d0.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Обороноспособность киевского режима продолжает падать. В проблемах армии политики и военные прямо обвиняют высшее командование ВСУ и Зеленского. Тем временем власти обсуждают новые, довольно экстравагантные способы преодоления трудностей.Просчет генералаИстинный смысл очередных кадровых перестановок в ВСУ, как всегда, в Киеве не озвучили. Командующим сухопутных войск назначили бригадного генерала Геннадия Шаповалова. Его предшественник Михаил Драпатый не продержался на должности и года. Зеленский уточнил, что Шаповалов "сосредоточится исключительно на боевых вопросах".Фактически Драпатого, довольно популярного среди простых солдат, сняли с лестницы, ведущей к посту главкома ВСУ. Именно с его амбициями и личной неприязнью Сырского связывают внезапное увольнение."Вскоре после назначения Драпатый в присутствии коллег выдал что-то вроде "подождите, еще буду главкомом". Это донесли до Сырского", — пишет издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в генштабе.Якобы разные взгляды на ведение боевых действий и желание дистанцироваться от скандалов в армии подтолкнули Драпатого подать рапорт Зеленскому. Он рассчитывал, что глава киевского режима отставку не примет, подтвердив тем самым "вотум доверия". Таким образом, в перспективе Драпатый мог возглавить "оппозицию" внутри ВСУ. Однако план провалился, и Банковая вновь поставила на действующего главкома.Впрочем, с тех пор как Сырский сменил Залужного, критики в его адрес накопилось изрядно. Особенно отличилась нардеп Марьяна Безуглая. Но она не одна.В частности, военнослужащий 59-й бригады сил беспилотных систем ВСУ Александр Карпюк прямо обвинил Сырского в неспособности украинской ПВО противостоять российским БПЛА."У нас же нет системы. Это, кстати, я считаю большой претензией и к главнокомандующему ВСУ", — сказал он.Жалобы марионетокТем временем Безуглая пригрозила Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку уйти в открытую оппозицию, если Сырский и министр обороны Рустем Умеров сохранят свои должности в случае смены правительства и отставки премьера Дениса Шмыгаля. На таком сценарии уже многие месяцы настаивают некоторые депутаты Рады."Впереди самые темные времена. Мы не имеем большого союзника. &lt;…&gt; Это один из ключевых моментов формирования государственности. Мы можем исчезнуть очень скоро или же превратиться в несколько марионеток", — заявила недавно Безуглая.Умерова в Раде отчитывают уже не меньше, чем Сырского. На днях его вызвали на доклад о состоянии фортификационных сооружений в Сумской и Днепропетровской областях, но он ожидаемо не явился.Как сообщил член оборонного комитета Сергей Рахманин, укрепления возводили на скорую руку и там, где ему удалось побывать, надежной обороны нет. На плачевное состояние заранее подготовленных рубежей, которые обошлись в 20 миллиардов гривен, посетовали и украинские военные блогеры. Позиции даже не оборудовали защитой от FPV-дронов."Мы так и не смогли построить нормальную линию обороны. &lt;…&gt; То, что я сейчас вижу собственными глазами, — тренировочный полигон, не более того", — возмущался боевик из нацбатальона "Айдар"* Станислав Бунятов.У последнего порогаДезертирство из ВСУ продолжается. Причины не только в пораженческих настроениях. Сбежавший военнослужащий по имении Руслан из Кировоградской области объяснил, что в 57-й отдельной мотопехотной бригаде под Волчанском, где он служил с мая 2024-го, над солдатами просто издеваются. То не заплатят по контракту, то откажут в медпомощи. Много ропщешь — угрожают. Если угрозы не действуют, в ход идут побои."Били, катали в багажниках", — говорит дезертир. Он показал подтверждающие это фото и видео.Сами командиры, впрочем, "руки не марают", поручая такую работу с личным составом "назначенным бойцам". К слову, контрразведка помогать отказалась — наоборот, потребовала от вэсэушника "помалкивать". В бригаде категорически отрицают насилие и считают все это "дискредитацией ВСУ".Недовольны даже в националистических формированиях. По словам командира 3-го армейского корпуса, сформированного на базе "Азова"*, Андрея Билецкого, командование неэффективно распределяет людей.Да их и не хватает. Центры рекрутинга, созданные для добровольцев, чтобы не связываться с ТЦК, покрывают лишь до 25% мобилизационных потребностей, утверждает нардеп Юрий Камельчук. Остальных тэцэкашники волокут в армию силком.Но и это уже неэффективно, и "народные избранники" требуют понизить мобилизационный возраст. Ссылаясь на расчеты генштаба и Минобороны, депутат Сергей Евтушок предлагает уменьшать порог на год каждые 12 месяцев — якобы это даст дополнительно до сотни тысяч новобранцев.Ранее Зеленский жаловался, что это западные союзники хотят послать в окопы 18-летних. Но и так все идет к этому.Приготовиться не всемЕсли военная ситуация для Киева продолжит ухудшаться, то из "теоретической возможности в суровую реальность" превратится и мобилизация женщин, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."В связи с нехваткой личного состава на фронте протяженностью более 1200 километров и структурными проблемами в вооруженных силах в Киеве все чаще звучат голоса о расширении призыва, в том числе для женщин", — отмечает автор издания.Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская и вовсе считает, что все взрослые украинцы вне зависимости от пола и возраста должны готовиться к мобилизации. Безуглая уже сейчас готова принудительно отправить украинок на оборонные предприятия и тыловые должности.Так что, как горько шутят простые украинцы, число пользователей приложения воинского учета "Резерв+" скоро пополнится. Кстати, один из его создателей Роман Ланской служить точно не будет: недавно он поделился фотографиями с Бали. Дескать, летал поправить здоровье. Никаких ограничений на выезд из страны для оптимизатора мобилизации не существует, в отличие от миллионов его соотечественников и — совсем скоро — соотечественниц.* Террористические организации, запрещенные на территории России.
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РИА Новости
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украина, киев, днепропетровская область, андрей ермак, рустем умеров, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, владимир зеленский, александр сырский
Украина, Киев, Днепропетровская область, Андрей Ермак, Рустем Умеров, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Александр Сырский
"Очередь за женщинами". Сырский готовит Украину к неизбежному

На фоне публикаций о проблемах ВСУ депутаты Рады выступают за мобилизацию женщин

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Roman Chop
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Обороноспособность киевского режима продолжает падать. В проблемах армии политики и военные прямо обвиняют высшее командование ВСУ и Зеленского. Тем временем власти обсуждают новые, довольно экстравагантные способы преодоления трудностей.

Просчет генерала

Истинный смысл очередных кадровых перестановок в ВСУ, как всегда, в Киеве не озвучили. Командующим сухопутных войск назначили бригадного генерала Геннадия Шаповалова. Его предшественник Михаил Драпатый не продержался на должности и года. Зеленский уточнил, что Шаповалов "сосредоточится исключительно на боевых вопросах".
© Фото : Министерство обороны УкраиныМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Министерство обороны Украины
Михаил Драпатый
Фактически Драпатого, довольно популярного среди простых солдат, сняли с лестницы, ведущей к посту главкома ВСУ. Именно с его амбициями и личной неприязнью Сырского связывают внезапное увольнение.
"Вскоре после назначения Драпатый в присутствии коллег выдал что-то вроде "подождите, еще буду главкомом". Это донесли до Сырского", — пишет издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в генштабе.
Якобы разные взгляды на ведение боевых действий и желание дистанцироваться от скандалов в армии подтолкнули Драпатого подать рапорт Зеленскому. Он рассчитывал, что глава киевского режима отставку не примет, подтвердив тем самым "вотум доверия". Таким образом, в перспективе Драпатый мог возглавить "оппозицию" внутри ВСУ. Однако план провалился, и Банковая вновь поставила на действующего главкома.
Впрочем, с тех пор как Сырский сменил Залужного, критики в его адрес накопилось изрядно. Особенно отличилась нардеп Марьяна Безуглая. Но она не одна.
В частности, военнослужащий 59-й бригады сил беспилотных систем ВСУ Александр Карпюк прямо обвинил Сырского в неспособности украинской ПВО противостоять российским БПЛА.
"У нас же нет системы. Это, кстати, я считаю большой претензией и к главнокомандующему ВСУ", — сказал он.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий запускает беспилотник
Украинский военнослужащий запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий запускает беспилотник

Жалобы марионеток

Тем временем Безуглая пригрозила Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку уйти в открытую оппозицию, если Сырский и министр обороны Рустем Умеров сохранят свои должности в случае смены правительства и отставки премьера Дениса Шмыгаля. На таком сценарии уже многие месяцы настаивают некоторые депутаты Рады.
"Впереди самые темные времена. Мы не имеем большого союзника. <…> Это один из ключевых моментов формирования государственности. Мы можем исчезнуть очень скоро или же превратиться в несколько марионеток", — заявила недавно Безуглая.
Умерова в Раде отчитывают уже не меньше, чем Сырского. На днях его вызвали на доклад о состоянии фортификационных сооружений в Сумской и Днепропетровской областях, но он ожидаемо не явился.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинская военная техника в Сумской области
Украинская военная техника в Сумской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинская военная техника в Сумской области
Как сообщил член оборонного комитета Сергей Рахманин, укрепления возводили на скорую руку и там, где ему удалось побывать, надежной обороны нет. На плачевное состояние заранее подготовленных рубежей, которые обошлись в 20 миллиардов гривен, посетовали и украинские военные блогеры. Позиции даже не оборудовали защитой от FPV-дронов.
"Мы так и не смогли построить нормальную линию обороны. <…> То, что я сейчас вижу собственными глазами, — тренировочный полигон, не более того", — возмущался боевик из нацбатальона "Айдар"* Станислав Бунятов.

У последнего порога

Дезертирство из ВСУ продолжается. Причины не только в пораженческих настроениях. Сбежавший военнослужащий по имении Руслан из Кировоградской области объяснил, что в 57-й отдельной мотопехотной бригаде под Волчанском, где он служил с мая 2024-го, над солдатами просто издеваются. То не заплатят по контракту, то откажут в медпомощи. Много ропщешь — угрожают. Если угрозы не действуют, в ход идут побои.
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинский военный
"Били, катали в багажниках", — говорит дезертир. Он показал подтверждающие это фото и видео.
Сами командиры, впрочем, "руки не марают", поручая такую работу с личным составом "назначенным бойцам". К слову, контрразведка помогать отказалась — наоборот, потребовала от вэсэушника "помалкивать". В бригаде категорически отрицают насилие и считают все это "дискредитацией ВСУ".
Недовольны даже в националистических формированиях. По словам командира 3-го армейского корпуса, сформированного на базе "Азова"*, Андрея Билецкого, командование неэффективно распределяет людей.
Да их и не хватает. Центры рекрутинга, созданные для добровольцев, чтобы не связываться с ТЦК, покрывают лишь до 25% мобилизационных потребностей, утверждает нардеп Юрий Камельчук. Остальных тэцэкашники волокут в армию силком.
© Кадр видео из соцсетейСотрудники военкомата в Луцке на Украине схватили на улице курьера службы доставки и затолкали в микроавтобус против его воли
Сотрудники военкомата в Луцке на Украине схватили на улице курьера службы доставки и затолкали его в микроавтобус против его воли - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники военкомата в Луцке на Украине схватили на улице курьера службы доставки и затолкали в микроавтобус против его воли
Но и это уже неэффективно, и "народные избранники" требуют понизить мобилизационный возраст. Ссылаясь на расчеты генштаба и Минобороны, депутат Сергей Евтушок предлагает уменьшать порог на год каждые 12 месяцев — якобы это даст дополнительно до сотни тысяч новобранцев.
Ранее Зеленский жаловался, что это западные союзники хотят послать в окопы 18-летних. Но и так все идет к этому.

Приготовиться не всем

Если военная ситуация для Киева продолжит ухудшаться, то из "теоретической возможности в суровую реальность" превратится и мобилизация женщин, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий поправляет шлем женщины-резервиста Территориальных сил обороны Украины на военном полигоне под Киевом
Военнослужащий поправляет шлем женщины-резервиста территориальных сил обороны Украины на военном полигоне под Киевом - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий поправляет шлем женщины-резервиста Территориальных сил обороны Украины на военном полигоне под Киевом
"В связи с нехваткой личного состава на фронте протяженностью более 1200 километров и структурными проблемами в вооруженных силах в Киеве все чаще звучат голоса о расширении призыва, в том числе для женщин", — отмечает автор издания.
Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская и вовсе считает, что все взрослые украинцы вне зависимости от пола и возраста должны готовиться к мобилизации. Безуглая уже сейчас готова принудительно отправить украинок на оборонные предприятия и тыловые должности.
Так что, как горько шутят простые украинцы, число пользователей приложения воинского учета "Резерв+" скоро пополнится. Кстати, один из его создателей Роман Ланской служить точно не будет: недавно он поделился фотографиями с Бали. Дескать, летал поправить здоровье. Никаких ограничений на выезд из страны для оптимизатора мобилизации не существует, в отличие от миллионов его соотечественников и — совсем скоро — соотечественниц.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
"Пусть заплатят за это": Украина обратилась к Западу с требованием
26 мая, 08:00
* Террористические организации, запрещенные на территории России.
 
УкраинаКиевДнепропетровская областьАндрей ЕрмакРустем УмеровДенис ШмыгальВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийАлександр Сырский
 
 
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