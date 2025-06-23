https://ria.ru/20250623/ufsin-2024881537.html

В Крыму экс-замначальника УФСИН осудили за взятки

В Крыму экс-замначальника УФСИН осудили за взятки - РИА Новости, 23.06.2025

В Крыму экс-замначальника УФСИН осудили за взятки

Железнодорожный райсуд Симферополя приговорил бывшего первого замначальника крымского управления ФСИН, обвиняемого в получении взяток, к 6 годам колонии,... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:39:00+03:00

2025-06-23T16:39:00+03:00

2025-06-23T16:39:00+03:00

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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Железнодорожный райсуд Симферополя приговорил бывшего первого замначальника крымского управления ФСИН, обвиняемого в получении взяток, к 6 годам колонии, сообщила пресс-служба УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю. Следствием установлено, что с 2022 года коммерческая организация из Санкт-Петербурга на договорной основе осуществляла ежедневную доставку товаров из собственного интернет-магазина лицам, содержащимся в следственных изоляторах региона. За покровительство фирме первый заместитель начальника УФСИН, исполняющий обязанности начальника СИЗО-2 и заместитель начальника СИЗО-1 получали от директора организации взятки. В отношении бывших сотрудников ФСИН было возбуждено уголовное дело по факту получения взяток группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, а также мелкого взяточничества. Директору интернет-магазина, жительнице Санкт-Петербурга, было предъявлено обвинение в даче взяток должностным лицам. Все подсудимые признали вину в совершённых преступлениях. "Суд признал бывшего первого заместителя начальника регионального УФСИН виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 10 миллионов 820 тысяч рублей. Исполняющий обязанности начальника СИЗО-2 признан виновным по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ и приговорён к 10 месяцам ограничения свободы", - говорится в сообщении. Директор интернет-магазина была ранее приговорена к пяти годам лишения свободы колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20250622/dagestan-2024710028.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, симферополь, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)