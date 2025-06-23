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Иранские СМИ сообщили о подрыве Израилем входа в тюрьму в Тегеране - РИА Новости, 23.06.2025
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13:05 23.06.2025 (обновлено: 13:33 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/tyurma-2024820876.html
Иранские СМИ сообщили о подрыве Израилем входа в тюрьму в Тегеране
Иранские СМИ сообщили о подрыве Израилем входа в тюрьму в Тегеране - РИА Новости, 23.06.2025
Иранские СМИ сообщили о подрыве Израилем входа в тюрьму в Тегеране
Иранский телеканал Press TV сообщил о подрыве со стороны Израиля входа в тюрьму Эвин в Тегеране. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:05:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иранский телеканал Press TV сообщил о подрыве со стороны Израиля входа в тюрьму Эвин в Тегеране. "Израиль нанес удар по входу в тюрьму Эвин в Тегеране", - сообщает телеканал и публикует видеозапись, на которой виден момент взрыва у входа в учреждение. Как передает иранское госагентство Fars, подрыв мог быть осуществлен с использованием беспилотника или взрывного устройства. Позже иранский таблоид Mizan со ссылкой на судебные власти страны подтвердил факт израильской атаки на тюрьму Эвин в Тегеране. Как отмечает издание, в результате были повреждены несколько частей тюремного здания, на данный момент ситуация "находится под контролем".США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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Удар по входу в тюрьму Эвин в Тегеране
Израиль нанес удар по входу в тюрьму Эвин в Тегеране, он подорван, утверждает иранское ТВ.
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в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, дональд трамп, магатэ, оон, антониу гутерреш, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Дональд Трамп, МАГАТЭ, ООН, Антониу Гутерреш, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иранские СМИ сообщили о подрыве Израилем входа в тюрьму в Тегеране

Press TV: Израиль подорвал вход в тюрьму Эвин в Тегеране

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иранский телеканал Press TV сообщил о подрыве со стороны Израиля входа в тюрьму Эвин в Тегеране.
"Израиль нанес удар по входу в тюрьму Эвин в Тегеране", - сообщает телеканал и публикует видеозапись, на которой виден момент взрыва у входа в учреждение.
Обмен ударами между Израилем и Ираном
© AP Photo / Baz Ratner

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12
© AP Photo / Morteza Zangene

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

Мужчина несет раненую девушку после взрыва в центре Тегерана

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12
© AP Photo / Leo Correa

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

Эвакуация людей во время ракетной атаки на Тель-Авив

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

В Хайфе загорелась электростанция.

Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

Поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12
© Getty Images / Contributor

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

Последствия ракетной атаки Израиля на Тегеран

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12
© Getty Images / Anadolu

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

Последствия ракетных обстрелов между Израилем и Ираном в газете в Тегеране

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

Израильтяне прячутся в подвале во время воздушной тревоги в Иерусалиме

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12
© Getty Images

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

Последствия удара по нефтебазе Шахран в Тегеране, Иран

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12
Как передает иранское госагентство Fars, подрыв мог быть осуществлен с использованием беспилотника или взрывного устройства.
Позже иранский таблоид Mizan со ссылкой на судебные власти страны подтвердил факт израильской атаки на тюрьму Эвин в Тегеране. Как отмечает издание, в результате были повреждены несколько частей тюремного здания, на данный момент ситуация "находится под контролем".
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Руководитель центра G.O.R.K.I. Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Израиль не готов к ответным действиям Ирана, заявила Кнайсль
Вчера, 02:37
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Отражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Конфликт Израиля и Ирана 2025: что происходит, причины и последствия
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