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Иранские СМИ сообщили о подрыве Израилем входа в тюрьму в Тегеране

Иранские СМИ сообщили о подрыве Израилем входа в тюрьму в Тегеране - РИА Новости, 23.06.2025

Иранские СМИ сообщили о подрыве Израилем входа в тюрьму в Тегеране

Иранский телеканал Press TV сообщил о подрыве со стороны Израиля входа в тюрьму Эвин в Тегеране. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:05:00+03:00

2025-06-23T13:05:00+03:00

2025-06-23T13:33:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иранский телеканал Press TV сообщил о подрыве со стороны Израиля входа в тюрьму Эвин в Тегеране. "Израиль нанес удар по входу в тюрьму Эвин в Тегеране", - сообщает телеканал и публикует видеозапись, на которой виден момент взрыва у входа в учреждение. Как передает иранское госагентство Fars, подрыв мог быть осуществлен с использованием беспилотника или взрывного устройства. Позже иранский таблоид Mizan со ссылкой на судебные власти страны подтвердил факт израильской атаки на тюрьму Эвин в Тегеране. Как отмечает издание, в результате были повреждены несколько частей тюремного здания, на данный момент ситуация "находится под контролем".США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

https://ria.ru/20250623/izrail-2024724744.html

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Удар по входу в тюрьму Эвин в Тегеране Израиль нанес удар по входу в тюрьму Эвин в Тегеране, он подорван, утверждает иранское ТВ. 2025-06-23T13:05 true PT0M06S

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в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, дональд трамп, магатэ, оон, антониу гутерреш, война израиля и ирана: последние новости о конфликте