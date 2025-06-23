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Дуров разместил вакансию с зарплатой в миллион долларов в год
Дуров разместил вакансию с зарплатой в миллион долларов в год - РИА Новости, 23.06.2025
Дуров разместил вакансию с зарплатой в миллион долларов в год
Мессенджер Telegram находится в поисках Android-разработчика, заработная плата которого составит 1 миллион долларов в год после вычета налогов, заявил... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T21:24:00+03:00
2025-06-23T21:24:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мессенджер Telegram находится в поисках Android-разработчика, заработная плата которого составит 1 миллион долларов в год после вычета налогов, заявил основатель социальной сети Павел Дуров. "Telegram ищет Android-разработчика - который будет зарабатывать 1 миллион долларов в год после вычета налогов. Единственный способ попасть в команду - выиграть наш конкурс кодеров, который завершится 11 июля. Задача? Реализовать анимацию из этого макета в нашем приложении для Android с открытым исходным кодом", - объявил Дуров в опубликованном в Telegram сообщении. Согласно условиям конкурса, среди заявленных требований к участникам - соответствие работы к существующей кодовой базе Telegram для Android. Также отмечается, что производительность приложения не должна пострадать от внесенных изменений. При этом действует запрет на использование сторонних пользовательских интерфейсов. Победитель конкурса, помимо возможности присоединиться к команде разработчиков мессенджера в Дубае, получит денежный приз в 50 тысяч долларов.
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технологии, дубай, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции, в мире
Технологии, Дубай, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире
Дуров разместил вакансию с зарплатой в миллион долларов в год
Telegram ищет разработчика, который будет зарабатывать миллион долларов в год