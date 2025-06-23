https://ria.ru/20250623/tegeran-2024782470.html

В Иране предложили запретить въезд главе МАГАТЭ

В Иране предложили запретить въезд главе МАГАТЭ - РИА Новости, 23.06.2025

В Иране предложили запретить въезд главе МАГАТЭ

Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Коусари предложил членам Высшего совета нацбезопасности "навсегда"... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T11:29:00+03:00

2025-06-23T11:29:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Коусари предложил членам Высшего совета нацбезопасности "навсегда" запретить въезд на территорию исламской республики главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси.Ранее в понедельник председатель парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибаф заявил, что депутаты собирается принять законопроект о приостановке сотрудничества между Тегераном и МАГАТЭ из-за политизированной позиции этого агентства."Я предложил Высшему совету национальной безопасности навсегда запретить Гросси въезд в Иран", - приводит его слова иранское госагентство Tasnim.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

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в мире, тегеран (город), иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, рафаэль гросси, магатэ