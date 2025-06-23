В США до Трампа начал устанавливаться трансгендерный режим*, уверен Пушков
Пушков: в США до прихода Трампа начал устанавливаться трансгендерный режим
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСенатор, член комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Сенатор, член комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА новости. В США до начала президентства Дональда Трампа начал устанавливаться "трансгендерный режим"*, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Ведь Трамп же выиграл в значительной степени благодаря поддержке движения МАГА (Make America Great Again, MAGA. — Прим. ред.). Это движение, которому надоели, кстати, очень такие простые вещи, типа трансгендерная культура, однополые браки, реклама и поддержка смены пола у детей, допуск мужчин-трансгендеров в женский спорт. В Америке начал устанавливаться трансгендерный режим, пришел Трамп и сказал: "только два пола". И его поддержали", — сказал Пушков.
По словам сенатора, США на данный момент расколоты в этом вопросе, что и было видно на президентских выборах, считает он. Те, кто голосовал за кандидатуру от демократов Камалу Харрис, хотят трансгендерное общество, потому что в их понимании это свобода, добавил Пушков.
По мнению главы комиссии Совфеда, этот конфликт будет расширяться, в том числе на уровне ценностей: цивилизационный аспект будет играть определяющую роль "в этой тлеющей гражданской войне".
"ЛГБТ-движение* активно участвовало в бунтах мигрантов. Они, например, ходили с дрелями, просверливали шины у машин дальнобойщиков, чтобы нарушить транспортные связи между городами", — также напомнил Пушков.
Ранее Трамп начал своеобразную культурную реформу, заменив руководство главной театрально-концертной площадки Вашингтон — Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди. Самого президента США в феврале избрали председателем попечительского совета центра. Трамп высказывал недовольство "анти-американской пропагандой" на площадке и обилием мероприятий, связанных с ЛГБТ*.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
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