Рейтинг@Mail.ru
В США до Трампа начал устанавливаться трансгендерный режим*, уверен Пушков - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
04:09 23.06.2025 (обновлено: 12:09 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/ssha-2024728891.html
В США до Трампа начал устанавливаться трансгендерный режим*, уверен Пушков
В США до Трампа начал устанавливаться трансгендерный режим*, уверен Пушков - РИА Новости, 23.06.2025
В США до Трампа начал устанавливаться трансгендерный режим*, уверен Пушков
В США до начала президентства Дональда Трампа начал устанавливаться "трансгендерный режим"*, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава комиссии Совфеда по информполитике РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T04:09:00+03:00
2025-06-23T12:09:00+03:00
пмэф-2025
сша
россия
америка
алексей пушков
дональд трамп
камала харрис
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/13/1517431360_0:265:2700:1784_1920x0_80_0_0_0ead8526cda15a39a0fc5194415bd884.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА новости. В США до начала президентства Дональда Трампа начал устанавливаться "трансгендерный режим"*, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Ведь Трамп же выиграл в значительной степени благодаря поддержке движения МАГА (Make America Great Again, MAGA. — Прим. ред.). Это движение, которому надоели, кстати, очень такие простые вещи, типа трансгендерная культура, однополые браки, реклама и поддержка смены пола у детей, допуск мужчин-трансгендеров в женский спорт. В Америке начал устанавливаться трансгендерный режим, пришел Трамп и сказал: "только два пола". И его поддержали", — сказал Пушков.По словам сенатора, США на данный момент расколоты в этом вопросе, что и было видно на президентских выборах, считает он. Те, кто голосовал за кандидатуру от демократов Камалу Харрис, хотят трансгендерное общество, потому что в их понимании это свобода, добавил Пушков.По мнению главы комиссии Совфеда, этот конфликт будет расширяться, в том числе на уровне ценностей: цивилизационный аспект будет играть определяющую роль "в этой тлеющей гражданской войне"."ЛГБТ-движение* активно участвовало в бунтах мигрантов. Они, например, ходили с дрелями, просверливали шины у машин дальнобойщиков, чтобы нарушить транспортные связи между городами", — также напомнил Пушков.Ранее Трамп начал своеобразную культурную реформу, заменив руководство главной театрально-концертной площадки Вашингтон — Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди. Самого президента США в феврале избрали председателем попечительского совета центра. Трамп высказывал недовольство "анти-американской пропагандой" на площадке и обилием мероприятий, связанных с ЛГБТ*.Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://rsport.ria.ru/20250320/plavanie-2006115495.html
https://ria.ru/20240814/zapad-1966175842.html
сша
россия
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/13/1517431360_0:12:2700:2037_1920x0_80_0_0_7f73af3d868525098eeed551d50babc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, америка, алексей пушков, дональд трамп, камала харрис, совет федерации рф, протесты в калифорнии, в мире
ПМЭФ-2025, США, Россия, Америка, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Камала Харрис, Совет Федерации РФ, Протесты в Калифорнии, В мире
В США до Трампа начал устанавливаться трансгендерный режим*, уверен Пушков

Пушков: в США до прихода Трампа начал устанавливаться трансгендерный режим

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСенатор, член комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Сенатор, член комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сенатор, член комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА новости. В США до начала президентства Дональда Трампа начал устанавливаться "трансгендерный режим"*, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Ведь Трамп же выиграл в значительной степени благодаря поддержке движения МАГА (Make America Great Again, MAGA. — Прим. ред.). Это движение, которому надоели, кстати, очень такие простые вещи, типа трансгендерная культура, однополые браки, реклама и поддержка смены пола у детей, допуск мужчин-трансгендеров в женский спорт. В Америке начал устанавливаться трансгендерный режим, пришел Трамп и сказал: "только два пола". И его поддержали", — сказал Пушков.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В США заморозили финансирование университета из-за пловчихи-трансгендера
20 марта, 09:15
По словам сенатора, США на данный момент расколоты в этом вопросе, что и было видно на президентских выборах, считает он. Те, кто голосовал за кандидатуру от демократов Камалу Харрис, хотят трансгендерное общество, потому что в их понимании это свобода, добавил Пушков.
По мнению главы комиссии Совфеда, этот конфликт будет расширяться, в том числе на уровне ценностей: цивилизационный аспект будет играть определяющую роль "в этой тлеющей гражданской войне".
"ЛГБТ-движение* активно участвовало в бунтах мигрантов. Они, например, ходили с дрелями, просверливали шины у машин дальнобойщиков, чтобы нарушить транспортные связи между городами", — также напомнил Пушков.
Ранее Трамп начал своеобразную культурную реформу, заменив руководство главной театрально-концертной площадки Вашингтон — Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди. Самого президента США в феврале избрали председателем попечительского совета центра. Трамп высказывал недовольство "анти-американской пропагандой" на площадке и обилием мероприятий, связанных с ЛГБТ*.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Пушков рассказал об истинном отношении населения Запада к ценностям ЛГБТ*
14 августа 2024, 15:32
 
ПМЭФ-2025СШАРоссияАмерикаАлексей ПушковДональд ТрампКамала ХаррисСовет Федерации РФПротесты в КалифорнииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала