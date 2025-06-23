https://ria.ru/20250623/sk-2024888852.html

Теракт в "Крокусе" совершили в интересах Киева с целью дестабилизации

Теракт в "Крокусе" совершили в интересах Киева с целью дестабилизации - РИА Новости, 23.06.2025

Теракт в "Крокусе" совершили в интересах Киева с целью дестабилизации

СК РФ установил, что теракт в "Крокусе" был спланирован и совершен в интересах власти Украины с целью дестабилизации ситуации, боевики хотели совершить теракт и РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:04:00+03:00

2025-06-23T17:04:00+03:00

2025-06-23T18:14:00+03:00

россия

украина

каспийск

светлана петренко

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. СК РФ установил, что теракт в "Крокусе" был спланирован и совершен в интересах власти Украины с целью дестабилизации ситуации, боевики хотели совершить теракт и в ТРЦ Каспийска, он был предотвращен, сообщила в понедельник РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Следствием установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Кроме этого, ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан, однако это преступление было предотвращено", - заявила Петренко.

https://ria.ru/20250623/rossija-2024887967.html

россия

украина

каспийск

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россия, украина, каспийск, светлана петренко, крокус, следственный комитет россии (ск рф), происшествия