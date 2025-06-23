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Теракт в "Крокусе" совершили в интересах Киева с целью дестабилизации - РИА Новости, 23.06.2025
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17:04 23.06.2025 (обновлено: 18:14 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/sk-2024888852.html
Теракт в "Крокусе" совершили в интересах Киева с целью дестабилизации
Теракт в "Крокусе" совершили в интересах Киева с целью дестабилизации - РИА Новости, 23.06.2025
Теракт в "Крокусе" совершили в интересах Киева с целью дестабилизации
СК РФ установил, что теракт в "Крокусе" был спланирован и совершен в интересах власти Украины с целью дестабилизации ситуации, боевики хотели совершить теракт и РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:04:00+03:00
2025-06-23T18:14:00+03:00
россия
украина
каспийск
светлана петренко
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. СК РФ установил, что теракт в "Крокусе" был спланирован и совершен в интересах власти Украины с целью дестабилизации ситуации, боевики хотели совершить теракт и в ТРЦ Каспийска, он был предотвращен, сообщила в понедельник РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Следствием установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Кроме этого, ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан, однако это преступление было предотвращено", - заявила Петренко.
https://ria.ru/20250623/rossija-2024887967.html
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россия, украина, каспийск, светлана петренко, крокус, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Украина, Каспийск, Светлана Петренко, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Теракт в "Крокусе" совершили в интересах Киева с целью дестабилизации

СК установил, что теракт в "Крокусе" был совершён в интересах властей Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПеред началом церемонии открытия мемориала жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"
Перед началом церемонии открытия мемориала жертвам теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Перед началом церемонии открытия мемориала жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. СК РФ установил, что теракт в "Крокусе" был спланирован и совершен в интересах власти Украины с целью дестабилизации ситуации, боевики хотели совершить теракт и в ТРЦ Каспийска, он был предотвращен, сообщила в понедельник РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следствием установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Кроме этого, ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан, однако это преступление было предотвращено", - заявила Петренко.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В СК рассказали о подготовке к теракту в "Крокусе"
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РоссияУкраинаКаспийскСветлана ПетренкоКрокусСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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