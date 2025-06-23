https://ria.ru/20250623/sbu-2024896198.html

На Зеленского готовилось несколько покушений, заявил глава СБУ

На Зеленского готовилось несколько покушений, заявил глава СБУ - РИА Новости, 23.06.2025

На Зеленского готовилось несколько покушений, заявил глава СБУ

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк на фоне потери интереса к украинским событиям из-за ирано-израильского конфликта выступил с утверждением,... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:25:00+03:00

2025-06-23T17:25:00+03:00

2025-06-23T22:28:00+03:00

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк на фоне потери интереса к украинским событиям из-за ирано-израильского конфликта выступил с утверждением, что на Владимира Зеленского готовилось несколько покушений, в частности, в Польше. Похожие заявления уже не первый раз делаются украинской стороной в период падения мирового внимания к Украине из-за обострения на Ближнем Востоке, так уже было, например, в 2024 году. "В прошлом году был задержан полковник управления госохраны… На гаранта планировали покушение в момент его передвижения по территории офиса президента. С нашей стороны это была очень сложная работа. Мы занимались ею почти 2 года... Осуществили мощное агентурно-техническое проникновение в эту группу. Кроме покушения на президента, они собирали информацию, передавали ее, в том числе готовили покушение на моего коллегу (главу Главного управления разведки минобороны Украины – ред.) Кирилла Алексеевича Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и на меня лично", - приводит слова Малюка агентство УНИАН. По его словам, на Зеленского также готовилось покушение в польском аэропорту Жешув. Глава СБУ отметил, что это должен был осуществить польский пенсионер. "Рассматривалось несколько вариантов. Один из них - это был FPV-дрон, другой - это снайперский комплекс", - сообщил глава СБУ. Он добавил, что данный польский гражданин был задержан при взаимодействии со спецслужбами Польши. При этом Малюк не уточнил, идет ли речь о новых покушениях или старых. В прошлом году гражданину Польши были предъявлены обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой, в частности, собирать информацию для целей "покушения на Владимира Зеленского", сообщала польская Национальная прокуратура, при этом не предъявив доказательств того, что сбор информации нужен был именно для "покушения". В понедельник министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб страны Томаш Семоняк также выступил с уверждением, что гражданин Польши готовил покушение на Зеленского. Сообщения о якобы попытке покушения на Зеленского уже появлялись в прошлом году на фоне обострения на Ближнем Востоке. Тогда элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля 2024 года нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. Зеленский позднее в том же месяце посетовал на то, что внимание конгресса США и американских СМИ переключилось с Украины на ситуацию на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20250623/zelenskij-2024886358.html

https://ria.ru/20250623/azarov-2024762449.html

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в мире, украина, владимир зеленский, василий малюк, служба безопасности украины