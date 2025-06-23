Рейтинг@Mail.ru
На Зеленского готовилось несколько покушений, заявил глава СБУ - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 23.06.2025 (обновлено: 22:28 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/sbu-2024896198.html
На Зеленского готовилось несколько покушений, заявил глава СБУ
На Зеленского готовилось несколько покушений, заявил глава СБУ - РИА Новости, 23.06.2025
На Зеленского готовилось несколько покушений, заявил глава СБУ
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк на фоне потери интереса к украинским событиям из-за ирано-израильского конфликта выступил с утверждением,... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:25:00+03:00
2025-06-23T22:28:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
василий малюк
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819806_0:231:2221:1480_1920x0_80_0_0_fa2363492b98d2c95472b7bf9d65455c.jpg
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк на фоне потери интереса к украинским событиям из-за ирано-израильского конфликта выступил с утверждением, что на Владимира Зеленского готовилось несколько покушений, в частности, в Польше. Похожие заявления уже не первый раз делаются украинской стороной в период падения мирового внимания к Украине из-за обострения на Ближнем Востоке, так уже было, например, в 2024 году. "В прошлом году был задержан полковник управления госохраны… На гаранта планировали покушение в момент его передвижения по территории офиса президента. С нашей стороны это была очень сложная работа. Мы занимались ею почти 2 года... Осуществили мощное агентурно-техническое проникновение в эту группу. Кроме покушения на президента, они собирали информацию, передавали ее, в том числе готовили покушение на моего коллегу (главу Главного управления разведки минобороны Украины – ред.) Кирилла Алексеевича Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и на меня лично", - приводит слова Малюка агентство УНИАН. По его словам, на Зеленского также готовилось покушение в польском аэропорту Жешув. Глава СБУ отметил, что это должен был осуществить польский пенсионер. "Рассматривалось несколько вариантов. Один из них - это был FPV-дрон, другой - это снайперский комплекс", - сообщил глава СБУ. Он добавил, что данный польский гражданин был задержан при взаимодействии со спецслужбами Польши. При этом Малюк не уточнил, идет ли речь о новых покушениях или старых. В прошлом году гражданину Польши были предъявлены обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой, в частности, собирать информацию для целей "покушения на Владимира Зеленского", сообщала польская Национальная прокуратура, при этом не предъявив доказательств того, что сбор информации нужен был именно для "покушения". В понедельник министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб страны Томаш Семоняк также выступил с уверждением, что гражданин Польши готовил покушение на Зеленского. Сообщения о якобы попытке покушения на Зеленского уже появлялись в прошлом году на фоне обострения на Ближнем Востоке. Тогда элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля 2024 года нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. Зеленский позднее в том же месяце посетовал на то, что внимание конгресса США и американских СМИ переключилось с Украины на ситуацию на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20250623/zelenskij-2024886358.html
https://ria.ru/20250623/azarov-2024762449.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819806_55:0:2028:1480_1920x0_80_0_0_d42cb3b1528385d407095267f232840d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, василий малюк, служба безопасности украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Василий Малюк, Служба безопасности Украины
На Зеленского готовилось несколько покушений, заявил глава СБУ

СБУ заявила о готовившемся покушении на Зеленского с помощью FPV-дрона

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк на фоне потери интереса к украинским событиям из-за ирано-израильского конфликта выступил с утверждением, что на Владимира Зеленского готовилось несколько покушений, в частности, в Польше.
Похожие заявления уже не первый раз делаются украинской стороной в период падения мирового внимания к Украине из-за обострения на Ближнем Востоке, так уже было, например, в 2024 году.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Зеленский попал в ситуацию цугцванг, заявил сенатор
Вчера, 16:58
"В прошлом году был задержан полковник управления госохраны… На гаранта планировали покушение в момент его передвижения по территории офиса президента. С нашей стороны это была очень сложная работа. Мы занимались ею почти 2 года... Осуществили мощное агентурно-техническое проникновение в эту группу. Кроме покушения на президента, они собирали информацию, передавали ее, в том числе готовили покушение на моего коллегу (главу Главного управления разведки минобороны Украины – ред.) Кирилла Алексеевича Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и на меня лично", - приводит слова Малюка агентство УНИАН.
По его словам, на Зеленского также готовилось покушение в польском аэропорту Жешув. Глава СБУ отметил, что это должен был осуществить польский пенсионер. "Рассматривалось несколько вариантов. Один из них - это был FPV-дрон, другой - это снайперский комплекс", - сообщил глава СБУ.
Он добавил, что данный польский гражданин был задержан при взаимодействии со спецслужбами Польши.
При этом Малюк не уточнил, идет ли речь о новых покушениях или старых. В прошлом году гражданину Польши были предъявлены обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой, в частности, собирать информацию для целей "покушения на Владимира Зеленского", сообщала польская Национальная прокуратура, при этом не предъявив доказательств того, что сбор информации нужен был именно для "покушения". В понедельник министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб страны Томаш Семоняк также выступил с уверждением, что гражданин Польши готовил покушение на Зеленского.
Сообщения о якобы попытке покушения на Зеленского уже появлялись в прошлом году на фоне обострения на Ближнем Востоке. Тогда элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля 2024 года нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. Зеленский позднее в том же месяце посетовал на то, что внимание конгресса США и американских СМИ переключилось с Украины на ситуацию на Ближнем Востоке.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Европа снизила градус риторики по Украине, заявил Азаров
Вчера, 10:20
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВасилий МалюкСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала