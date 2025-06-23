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Большая половина человечества разделяет ценности России, заявил Беглов - РИА Новости, 23.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
18:45 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/rossiya-2024932116.html
Большая половина человечества разделяет ценности России, заявил Беглов
Большая половина человечества разделяет ценности России, заявил Беглов - РИА Новости, 23.06.2025
Большая половина человечества разделяет ценности России, заявил Беглов
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) убедились, что большая половина человечества разделяет традиционные ценности РФ, готова сотрудничать... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:45:00+03:00
2025-06-23T18:45:00+03:00
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санкт-петербург
александр беглов
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) убедились, что большая половина человечества разделяет традиционные ценности РФ, готова сотрудничать с Россией для формирования справедливого и многополярного мира, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "В начале нашего эфира хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке и проведении Петербургского международного экономического форума. Он получился масштабным и результативным. Объединил 20 тысяч человек из 140 стран мира. Мы убедились сами и показали другим, что большая и лучшая половина человечества разделяет наши традиционные ценности, уважает независимый курс нашего президента, готова сотрудничать с Россией для формирования справедливого и многополярного мира", — сказал он в эфире "Радио России-Санкт-Петербург". Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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россия, санкт-петербург, александр беглов, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Санкт-Петербург, Александр Беглов, В мире
Большая половина человечества разделяет ценности России, заявил Беглов

Беглов: большая половина человечества разделяет традиционные ценности России

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) убедились, что большая половина человечества разделяет традиционные ценности РФ, готова сотрудничать с Россией для формирования справедливого и многополярного мира, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"В начале нашего эфира хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке и проведении Петербургского международного экономического форума. Он получился масштабным и результативным. Объединил 20 тысяч человек из 140 стран мира. Мы убедились сами и показали другим, что большая и лучшая половина человечества разделяет наши традиционные ценности, уважает независимый курс нашего президента, готова сотрудничать с Россией для формирования справедливого и многополярного мира", — сказал он в эфире "Радио России-Санкт-Петербург".
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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