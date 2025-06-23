Большая половина человечества разделяет ценности России, заявил Беглов
Беглов: большая половина человечества разделяет традиционные ценности России
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) убедились, что большая половина человечества разделяет традиционные ценности РФ, готова сотрудничать с Россией для формирования справедливого и многополярного мира, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"В начале нашего эфира хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке и проведении Петербургского международного экономического форума. Он получился масштабным и результативным. Объединил 20 тысяч человек из 140 стран мира. Мы убедились сами и показали другим, что большая и лучшая половина человечества разделяет наши традиционные ценности, уважает независимый курс нашего президента, готова сотрудничать с Россией для формирования справедливого и многополярного мира", — сказал он в эфире "Радио России-Санкт-Петербург".
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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