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В России разработали технологию маркировки контента, созданного ИИ - РИА Новости, 23.06.2025
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02:35 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/rossija-2024724593.html
В России разработали технологию маркировки контента, созданного ИИ
В России разработали технологию маркировки контента, созданного ИИ - РИА Новости, 23.06.2025
В России разработали технологию маркировки контента, созданного ИИ
Разработана технология маркировки контента, созданного искусственным интеллектом, идет подготовка к ее внедрению в России, сообщил РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T02:35:00+03:00
2025-06-23T02:35:00+03:00
общество
технологии
россия
дмитрий чернышенко
российская академия наук
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Разработана технология маркировки контента, созданного искусственным интеллектом, идет подготовка к ее внедрению в России, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Введение в заблуждение и потребителей, и аудитории – дипфейк и прочие всякие вещи – они диктуют необходимость создания невидимой для обычного потребителя маркировки, так называемых водяных знаков. Такую технологию ИСП РАН (Институт системного программирования РАН – ред.) уже разработал, идет подготовка к ее внедрению", – сказал зампред правительства. Он добавил, что нововведение также прорабатывается в кодексе этики искусственного интеллекта. "Технологически такая возможность есть, это уже нужно будет об этом договориться, административное решение принять", – заключил Чернышенко.
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общество, технологии, россия, дмитрий чернышенко, российская академия наук
Общество, Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Российская академия наук
В России разработали технологию маркировки контента, созданного ИИ

Чернышенко: разработана технология маркировки контента, созданного ИИ

© Фото : Газпром-медиа ХолдингДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Газпром-медиа Холдинг
Дмитрий Чернышенко . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Разработана технология маркировки контента, созданного искусственным интеллектом, идет подготовка к ее внедрению в России, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Введение в заблуждение и потребителей, и аудитории – дипфейк и прочие всякие вещи – они диктуют необходимость создания невидимой для обычного потребителя маркировки, так называемых водяных знаков. Такую технологию ИСП РАН (Институт системного программирования РАН – ред.) уже разработал, идет подготовка к ее внедрению", – сказал зампред правительства.
Он добавил, что нововведение также прорабатывается в кодексе этики искусственного интеллекта. "Технологически такая возможность есть, это уже нужно будет об этом договориться, административное решение принять", – заключил Чернышенко.
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