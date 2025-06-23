https://ria.ru/20250623/rossija-2024724593.html

В России разработали технологию маркировки контента, созданного ИИ

В России разработали технологию маркировки контента, созданного ИИ - РИА Новости, 23.06.2025

В России разработали технологию маркировки контента, созданного ИИ

Разработана технология маркировки контента, созданного искусственным интеллектом, идет подготовка к ее внедрению в России, сообщил РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T02:35:00+03:00

2025-06-23T02:35:00+03:00

2025-06-23T02:35:00+03:00

общество

технологии

россия

дмитрий чернышенко

российская академия наук

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Разработана технология маркировки контента, созданного искусственным интеллектом, идет подготовка к ее внедрению в России, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Введение в заблуждение и потребителей, и аудитории – дипфейк и прочие всякие вещи – они диктуют необходимость создания невидимой для обычного потребителя маркировки, так называемых водяных знаков. Такую технологию ИСП РАН (Институт системного программирования РАН – ред.) уже разработал, идет подготовка к ее внедрению", – сказал зампред правительства. Он добавил, что нововведение также прорабатывается в кодексе этики искусственного интеллекта. "Технологически такая возможность есть, это уже нужно будет об этом договориться, административное решение принять", – заключил Чернышенко.

https://ria.ru/20250211/internet-1998525617.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, дмитрий чернышенко, российская академия наук