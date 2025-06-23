https://ria.ru/20250623/putin-2024757480.html
Ушаков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа
Ушаков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 23.06.2025
Ушаков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин сегодня не планирует разговор с лидером США Дональдом Трампом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T09:55:00+03:00
2025-06-23T09:55:00+03:00
2025-06-23T09:55:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сегодня не планирует разговор с лидером США Дональдом Трампом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Нет", - ответил Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250623/putin-2024757279.html
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Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Ушаков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа
Ушаков: Путин сегодня не планирует разговор с Трампом