https://ria.ru/20250623/putin-2024757480.html

Ушаков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа

Ушаков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 23.06.2025

Ушаков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин сегодня не планирует разговор с лидером США Дональдом Трампом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T09:55:00+03:00

2025-06-23T09:55:00+03:00

2025-06-23T09:55:00+03:00

россия

сша

юрий ушаков

владимир путин

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_0:18:3151:1790_1920x0_80_0_0_5c7be0b90bcfbda6b47eec27c1bef6ee.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сегодня не планирует разговор с лидером США Дональдом Трампом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Нет", - ответил Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250623/putin-2024757279.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, в мире