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Дестабилизация в мире привела к конфликту на Ближнем Востоке, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025
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09:40 23.06.2025 (обновлено: 09:59 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/putin-2024753661.html
Дестабилизация в мире привела к конфликту на Ближнем Востоке, заявил Путин
Дестабилизация в мире привела к конфликту на Ближнем Востоке, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025
Дестабилизация в мире привела к конфликту на Ближнем Востоке, заявил Путин
Попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка привели к существенной дестабилизации обстановки в мире, одним из проявлений... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T09:40:00+03:00
2025-06-23T09:59:00+03:00
владимир путин
ближний восток
россия
юрий ушаков
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка привели к существенной дестабилизации обстановки в мире, одним из проявлений этого стало нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове организаторам и участникам форума "Примаковские чтения", его текст прочитал помощник главы государства Юрий Ушаков."Попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка, сохранить выгодную только им модель глобализации привели к существенной дестабилизации обстановки в мире, к резкому нарастанию угроз безопасности на региональном и глобальном уровне. Одним из проявлений этого стало нынешнее трагическое обострение конфликта на Ближнем Востоке", - прочитал Ушаков текст приветствия Путина.
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владимир путин, ближний восток, россия, юрий ушаков, в мире
Владимир Путин, Ближний Восток, Россия, Юрий Ушаков, В мире
Дестабилизация в мире привела к конфликту на Ближнем Востоке, заявил Путин

Путин: дестабилизация в мире привела к конфликту на Ближнем Востоке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка привели к существенной дестабилизации обстановки в мире, одним из проявлений этого стало нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове организаторам и участникам форума "Примаковские чтения", его текст прочитал помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка, сохранить выгодную только им модель глобализации привели к существенной дестабилизации обстановки в мире, к резкому нарастанию угроз безопасности на региональном и глобальном уровне. Одним из проявлений этого стало нынешнее трагическое обострение конфликта на Ближнем Востоке", - прочитал Ушаков текст приветствия Путина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Достали через полмира". США устроили самую эффектную демонстрацию слабости
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