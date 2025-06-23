https://ria.ru/20250623/putin-2024753661.html

Дестабилизация в мире привела к конфликту на Ближнем Востоке, заявил Путин

Дестабилизация в мире привела к конфликту на Ближнем Востоке, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025

Дестабилизация в мире привела к конфликту на Ближнем Востоке, заявил Путин

Попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка привели к существенной дестабилизации обстановки в мире, одним из проявлений... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T09:40:00+03:00

2025-06-23T09:40:00+03:00

2025-06-23T09:59:00+03:00

владимир путин

ближний восток

россия

юрий ушаков

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка привели к существенной дестабилизации обстановки в мире, одним из проявлений этого стало нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове организаторам и участникам форума "Примаковские чтения", его текст прочитал помощник главы государства Юрий Ушаков."Попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка, сохранить выгодную только им модель глобализации привели к существенной дестабилизации обстановки в мире, к резкому нарастанию угроз безопасности на региональном и глобальном уровне. Одним из проявлений этого стало нынешнее трагическое обострение конфликта на Ближнем Востоке", - прочитал Ушаков текст приветствия Путина.

https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html

ближний восток

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владимир путин, ближний восток, россия, юрий ушаков, в мире