https://ria.ru/20250623/putin-2024752821.html

Действия Запада привели к дестабилизации в мире, заявил Путин

Действия Запада привели к дестабилизации в мире, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025

Действия Запада привели к дестабилизации в мире, заявил Путин

Попытки стран Запада помешать становлению справедливого миропорядка привели к существенной дестабилизации в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T09:38:00+03:00

2025-06-23T09:38:00+03:00

2025-06-23T09:52:00+03:00

владимир путин

россия

юрий ушаков

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Попытки стран Запада помешать становлению справедливого миропорядка привели к существенной дестабилизации в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка, сохранить выгодную только им модель глобализации привели к существенной дестабилизации обстановки в мире", - отметил Путин в приветственном письме участникам "Примаковских чтений".Текст письма зачитал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

https://ria.ru/20250623/putin-2024754731.html

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владимир путин, россия, юрий ушаков, в мире