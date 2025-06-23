https://ria.ru/20250623/putin-2024752821.html
Действия Запада привели к дестабилизации в мире, заявил Путин
Действия Запада привели к дестабилизации в мире, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025
Действия Запада привели к дестабилизации в мире, заявил Путин
Попытки стран Запада помешать становлению справедливого миропорядка привели к существенной дестабилизации в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T09:38:00+03:00
2025-06-23T09:38:00+03:00
2025-06-23T09:52:00+03:00
владимир путин
россия
юрий ушаков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194882_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_d5114295074013d498c77a0cfd72c73d.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Попытки стран Запада помешать становлению справедливого миропорядка привели к существенной дестабилизации в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка, сохранить выгодную только им модель глобализации привели к существенной дестабилизации обстановки в мире", - отметил Путин в приветственном письме участникам "Примаковских чтений".Текст письма зачитал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
https://ria.ru/20250623/putin-2024754731.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194882_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_40caa30e4d323beea493dec38c892618.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, юрий ушаков, в мире
Владимир Путин, Россия, Юрий Ушаков, В мире
Действия Запада привели к дестабилизации в мире, заявил Путин
Путин: действия Запада привели к существенной дестабилизации в мире