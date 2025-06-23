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Действия Запада привели к дестабилизации в мире, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025
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09:38 23.06.2025 (обновлено: 09:52 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/putin-2024752821.html
Действия Запада привели к дестабилизации в мире, заявил Путин
Действия Запада привели к дестабилизации в мире, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025
Действия Запада привели к дестабилизации в мире, заявил Путин
Попытки стран Запада помешать становлению справедливого миропорядка привели к существенной дестабилизации в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T09:38:00+03:00
2025-06-23T09:52:00+03:00
владимир путин
россия
юрий ушаков
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Попытки стран Запада помешать становлению справедливого миропорядка привели к существенной дестабилизации в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка, сохранить выгодную только им модель глобализации привели к существенной дестабилизации обстановки в мире", - отметил Путин в приветственном письме участникам "Примаковских чтений".Текст письма зачитал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
https://ria.ru/20250623/putin-2024754731.html
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владимир путин, россия, юрий ушаков, в мире
Владимир Путин, Россия, Юрий Ушаков, В мире
Действия Запада привели к дестабилизации в мире, заявил Путин

Путин: действия Запада привели к существенной дестабилизации в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Попытки стран Запада помешать становлению справедливого миропорядка привели к существенной дестабилизации в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка, сохранить выгодную только им модель глобализации привели к существенной дестабилизации обстановки в мире", - отметил Путин в приветственном письме участникам "Примаковских чтений".
Текст письма зачитал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Путин рассказал о выходе из западноцентричной системы координат
09:44
 
Владимир ПутинРоссияЮрий УшаковВ мире
 
 
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