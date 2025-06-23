"Катастрофа для США". Что будет, если Иран перекроет Ормузский пролив
Экономист Канищев: нефть взлетит к 150 долларам, если Ормузский пролив блокируют
© AP Photo / Mark Duncan, FileМины на борту корабля Iran Ajr
© AP Photo / Mark Duncan, File
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Давид Нармания. "Уничтожение — это точный термин!" — заявил Дональд Трамп об итогах удара по ядерным объектам в Иране. При этом вчера, едва B-2 Spirit покинули воздушное пространство исламской республики, американский президент заговорил о мире. Однако глава МИД Аббас Аракчи отметил, что, хотя двери дипломатии открыты всегда, сейчас не тот случай. О том, какой ответ Тегеран готовит после американской атаки, — в материале РИА Новости.
Ударить по больному
Один из наиболее опасных для США вариантов — перекрытие Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив с Оманским и Аравийским морем.
Меджлис уже это одобрил, однако окончательное решение — за Высшим советом национальной безопасности. Последствия могут быть тяжелыми.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ зале заседаний парламента Ирана (Исламского консультативного совета — Меджлиса) в Тегеране
В зале заседаний парламента Ирана (Исламского консультативного совета — Меджлиса) в Тегеране
Ормуз — это 20% торгового оборота нефти на планете. США же — главные импортеры. Более 17% получают из Саудовской Аравии, в основном через хаб Рас-Таннура на берегу Персидского залива. Из Кувейта — 4,2%.
"Цены на нефть устанавливаются на мировом уровне. Если Ормузский пролив закроют, пощады для США не будет. Никто не застрахован от мирового нефтяного шока — цены на бензин взлетят", — подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Политики и эксперты в целом согласны с этим, но спорят о цифрах. Так, по словам главы МИД Ирака Фуада Хусейна, нефтяные котировки могут достичь 200-300 долларов за баррель.
Директор "Росэнергоэкспорта" Максима Канищева в беседе с РИА Новости выразил такое мнение: "Блокировка мгновенно отправит Brent к 100-150 долларам. Триста — если пролив перекроют более чем на полгода — это экономическое самоубийство для Тегерана".
И понятно почему: по этому же маршруту проходит 40% иранского экспорта примерно на 600 миллиардов долларов. Покупает ее в основном Китай, поэтому Пекин едва ли поддержит такой шаг.
Через пролив транспортируют и сжиженный природный газ, причем в еще больших объемах — 35% общемирового экспорта. Главные импортеры — азиатские страны, прежде всего Китай, и ЕС. И если Пекину удалось диверсифицировать поставки, то Европа очень сильно зависит от этого импорта, в первую очередь из Катара.
© AP Photo / YJC, Mohammad Ali MarizadВоеннослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива
© AP Photo / YJC, Mohammad Ali Marizad
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива
С военной точки зрения организовать блокаду не слишком сложно — у Ирана есть пример хуситов, которые крепко потрепали мировую торговлю в Красном море. Корпус стражей исламской революции располагает многочисленным флотом морских беспилотников и легких катеров.
А рынки уже отреагировали. В понедельник в первые часы после открытия торгов Brent выросла на 5,7% — до 81,4 доллара.
Уязвимые точки
Возможен и военный ответ. Это прекрасно понимают в Вашингтоне. Выступая на брифинге, глава Пентагона Пит Хегсет предостерег Тегеран от атак на американские базы на Ближнем Востоке. И пригрозил ударами "гораздо более мощными", чем 22 июня.
В этом регионе сейчас около 40 тысяч американских военных. Ообсенно уязвимы базы в Ираке, где традиционно сильны позиции проиранских вооруженных группировок.
© AP Photo / Virginia MayoМинистр обороны США Пит Хегсет во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр обороны США Пит Хегсет во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе
"Американские военные чиновники и представители разведки обнаружили признаки подготовки ударов по базам США в Ираке и, вероятно, в Сирии. Но пока группы сдерживаются, и иракские власти прилагают все усилия, чтобы отговорить ополченцев", — сообщает The New York Times со ссылкой на неназванный источник в американском правительстве.
Помимо нападений прокси, не исключены и ракетные атаки Тегерана. Еще на прошлой неделе иранское информагентство Tasnim отмечало, что в зоне поражения находятся базы США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, КСА, Кувейте, ОАЭ, Омане, Сирии и Турции.
Также под ударом могут оказаться и американские корабли — там три авианосные ударные группировки. Иранские гиперзвуковые ракеты, в частности, Fatah-1 и Fatah-2, способны причинить им значительный ущерб.
CC BY-SA 2.0 / U.S. Army Photo by Justin Graff / 401st Army Field Support Brigade at Camp Arifjan, KuwaitСержант-механик армии США осматривает танк Абрамс M1A2 во время учений в лагере Арифжан, Кувейт
Сержант-механик армии США осматривает танк Абрамс M1A2 во время учений в лагере Арифжан, Кувейт
Не только военные
В Вашингтоне опасаются не только за военных. Дипломатический корпус в Ираке оперативно сокращают, страну уже покинули около 500 сотрудников посольства.
Госдепартамент призвал американских граждан "проявлять повышенную осторожность за границей из-за возможных акций" против них.
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
Но угроза, если верить СМИ, подстерегает американцев и у себя дома. Так, по данным NBC, еще за несколько дней до ударов по ядерным объектам Иран якобы напомнил Трампу о "спящих террористических ячейках".
Наконец, еще одна опасность исходит из киберпространства. В опубликованном 22 июня бюллетене национальной системы предупреждения о террористической угрозе сообщается, что в Вашингтоне ожидают попыток взлома американских сетей.
Опций для ответа у Ирана более чем достаточно. И сейчас главный вопрос заключается в том, не повлечет ли реакция Тегерана еще большую эскалацию конфликта, который и так приблизился к крайне опасной черте.