Задержанным по запросу США хакерам REvil вынесли приговор в Петербурге
Задержанных по запросу США хакеров REvil осудили в Петербурге на пять лет
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Задержанные по запросу США четверо членов группы хакеров REvil осуждены на 5 лет лишения свободы каждый и освобождены из-под стражи в Петербурге, так как наказание считается отбытым из-за сроков пребывания в СИЗО во время предварительного следствия, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
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"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Андрея Бессонова, Михаила Головачука, Романа Муромского, Дмитрия Коротаева, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей), частью 2 статьи 273 (Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК общего режима каждому. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым", - говорится в сообщении пресс-служба.
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Добавляется, что фигуранты были освобождены из-под стражи в зале суда после оглашения приговора. Также суд конфисковал у Бессонова и обратил в собственность государства два автомобиля BMW 2020 года выпуска, почти 52 миллиона рублей и 497 тысяч долларов, у Коротаева - автомобиль Mercedes-Benz 2019 года выпуска.
В октябре 2024 года Петербургский гарнизонный военный суд приговорил четырех участников группировки REvil Артема Заеца, Алексея Малоземова, Даниила Пузыревского и Руслана Хансвярова к срокам от 4,5 до 6 лет колонии общего режима.
Как ранее сообщали в ФСБ, следствие установило полный состав преступного сообщества REvil и доказало причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей. В спецслужбе рассказали, что хакеры разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранцев и обналичивали их, в том числе приобретая дорогостоящие товары в интернете.
При этом основанием для розыска послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование.
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