Беглов оценил итоги ПМЭФ-2025
Беглов заявил, что ПМЭФ-2025 по представительности превзошел итоги 2024 года
ПМЭФ-2025. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году был масштабным и результативным, по представительности превзошел итоги 2024 года, это свидетельствует об изменении геополитической ситуации в мире, о росте авторитета и доверия к России, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, на рабочем совещании с членами городского правительства Беглов поблагодарил своих коллег и всех, кто принял участие в подготовке и проведении Петербургского международного экономического форума.
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"ПМЭФ получился масштабным и результативным. По представительности он превзошел итоги предыдущего года. Это свидетельствует об изменении геополитической ситуации в мире, о росте авторитета и доверия к России", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
По словам губернатора, Петербург решил на ПМЭФ-2025 все поставленные задачи. Город продемонстрировал свои достижения в технологиях, успехи в реализации ранее заключённых соглашений.
Беглов отметил, что ПМЭФ второй год подряд принес Северной столице более 1 триллиона рублей инвестиций. Подписано 67 соглашений, охватывающих все ключевые отрасли экономики. Обеспечено движение вперёд по всем 10 приоритетным направлениям развития Петербурга.
"Новые импульсы получили городские мегапроекты, поддержанные президентом. В их числе – строительство Высокоскоростной железнодорожной магистрали, Широтной магистрали скоростного движения, реализация проектов "Санкт-Петербург Марина", "Остров фортов", технологических долин "ИТМО-Хайпарк" и "Невская дельта", других", - говорится в сообщении.
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Около 100 миллиардов рублей в развитие инженерных и транспортных сетей вокруг "Лахта-Центра" инвестирует "Газпром". В целом по развитию инфраструктуры Петербург подписал соглашений на более чем 470 миллиардов рублей.
Еще 539 миллиардов рублей будет вложено в промышленность, науку и технологии. Губернатор отметил, что такой результат достигнут городом впервые. Наиболее крупные и важные соглашения – с Объединённой судостроительной корпорацией, с "Радар ммс", с Машиностроительным дивизионом "Росатома", "Автозаводом Санкт-Петербург", "ОДК-Климов". Также подписаны соглашения с компаниями, которые будут строить производства по утилизации отходов и глубокой переработке вторичного сырья.
Отмечается, что сделаны важные шаги по укреплению межрегионального и международного сотрудничества Северной столицы. Также Беглов отметил успешное проведение всех мероприятий культурной программы ПМЭФ. Петербург вновь подтвердил репутацию не только крупнейшей деловой площадки, но и мирового культурного центра.
"Наш город показал себя радушным хозяином. Самое главное – мы обеспечили дальнейшее развитие Петербурга как мегаполиса XXI века", – отметил губернатор.
ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.