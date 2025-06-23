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Беглов оценил итоги ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 23.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:39 23.06.2025 (обновлено: 15:03 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/pmef-2024845587.html
Беглов оценил итоги ПМЭФ-2025
Беглов оценил итоги ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 23.06.2025
Беглов оценил итоги ПМЭФ-2025
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году был масштабным и результативным, по представительности превзошел итоги 2024 года, это... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:39:00+03:00
2025-06-23T15:03:00+03:00
пмэф-2025
россия
александр беглов
санкт-петербург
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году был масштабным и результативным, по представительности превзошел итоги 2024 года, это свидетельствует об изменении геополитической ситуации в мире, о росте авторитета и доверия к России, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, на рабочем совещании с членами городского правительства Беглов поблагодарил своих коллег и всех, кто принял участие в подготовке и проведении Петербургского международного экономического форума.&quot;ПМЭФ получился масштабным и результативным. По представительности он превзошел итоги предыдущего года. Это свидетельствует об изменении геополитической ситуации в мире, о росте авторитета и доверия к России&quot;, – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.По словам губернатора, Петербург решил на ПМЭФ-2025 все поставленные задачи. Город продемонстрировал свои достижения в технологиях, успехи в реализации ранее заключённых соглашений.Беглов отметил, что ПМЭФ второй год подряд принес Северной столице более 1 триллиона рублей инвестиций. Подписано 67 соглашений, охватывающих все ключевые отрасли экономики. Обеспечено движение вперёд по всем 10 приоритетным направлениям развития Петербурга."Новые импульсы получили городские мегапроекты, поддержанные президентом. В их числе – строительство Высокоскоростной железнодорожной магистрали, Широтной магистрали скоростного движения, реализация проектов "Санкт-Петербург Марина", "Остров фортов", технологических долин "ИТМО-Хайпарк" и "Невская дельта", других", - говорится в сообщении.Губернатор отдельно отметил два новых масштабных проекта по созданию линий скоростного трамвая, которые свяжут станции петербургского метро с новыми кампусами и технологическими долинами университетов ИТМО и СПбГУ, с городом Колпино и новым городом-спутником Южный.Около 100 миллиардов рублей в развитие инженерных и транспортных сетей вокруг "Лахта-Центра" инвестирует "Газпром". В целом по развитию инфраструктуры Петербург подписал соглашений на более чем 470 миллиардов рублей.Еще 539 миллиардов рублей будет вложено в промышленность, науку и технологии. Губернатор отметил, что такой результат достигнут городом впервые. Наиболее крупные и важные соглашения – с Объединённой судостроительной корпорацией, с "Радар ммс", с Машиностроительным дивизионом "Росатома", "Автозаводом Санкт-Петербург", "ОДК-Климов". Также подписаны соглашения с компаниями, которые будут строить производства по утилизации отходов и глубокой переработке вторичного сырья.Отмечается, что сделаны важные шаги по укреплению межрегионального и международного сотрудничества Северной столицы. Также Беглов отметил успешное проведение всех мероприятий культурной программы ПМЭФ. Петербург вновь подтвердил репутацию не только крупнейшей деловой площадки, но и мирового культурного центра."Наш город показал себя радушным хозяином. Самое главное – мы обеспечили дальнейшее развитие Петербурга как мегаполиса XXI века", – отметил губернатор.ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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россия, александр беглов, санкт-петербург, экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Александр Беглов, Санкт-Петербург, Экономика
Беглов оценил итоги ПМЭФ-2025

Беглов заявил, что ПМЭФ-2025 по представительности превзошел итоги 2024 года

© Фото : Администрация Губернатора Санкт‑ПетербургаПМЭФ-2025
ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Администрация Губернатора Санкт‑Петербурга
ПМЭФ-2025. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году был масштабным и результативным, по представительности превзошел итоги 2024 года, это свидетельствует об изменении геополитической ситуации в мире, о росте авторитета и доверия к России, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, на рабочем совещании с членами городского правительства Беглов поблагодарил своих коллег и всех, кто принял участие в подготовке и проведении Петербургского международного экономического форума.
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"ПМЭФ получился масштабным и результативным. По представительности он превзошел итоги предыдущего года. Это свидетельствует об изменении геополитической ситуации в мире, о росте авторитета и доверия к России", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

По словам губернатора, Петербург решил на ПМЭФ-2025 все поставленные задачи. Город продемонстрировал свои достижения в технологиях, успехи в реализации ранее заключённых соглашений.
Беглов отметил, что ПМЭФ второй год подряд принес Северной столице более 1 триллиона рублей инвестиций. Подписано 67 соглашений, охватывающих все ключевые отрасли экономики. Обеспечено движение вперёд по всем 10 приоритетным направлениям развития Петербурга.
"Новые импульсы получили городские мегапроекты, поддержанные президентом. В их числе – строительство Высокоскоростной железнодорожной магистрали, Широтной магистрали скоростного движения, реализация проектов "Санкт-Петербург Марина", "Остров фортов", технологических долин "ИТМО-Хайпарк" и "Невская дельта", других", - говорится в сообщении.
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Губернатор отдельно отметил два новых масштабных проекта по созданию линий скоростного трамвая, которые свяжут станции петербургского метро с новыми кампусами и технологическими долинами университетов ИТМО и СПбГУ, с городом Колпино и новым городом-спутником Южный.
Около 100 миллиардов рублей в развитие инженерных и транспортных сетей вокруг "Лахта-Центра" инвестирует "Газпром". В целом по развитию инфраструктуры Петербург подписал соглашений на более чем 470 миллиардов рублей.
Еще 539 миллиардов рублей будет вложено в промышленность, науку и технологии. Губернатор отметил, что такой результат достигнут городом впервые. Наиболее крупные и важные соглашения – с Объединённой судостроительной корпорацией, с "Радар ммс", с Машиностроительным дивизионом "Росатома", "Автозаводом Санкт-Петербург", "ОДК-Климов". Также подписаны соглашения с компаниями, которые будут строить производства по утилизации отходов и глубокой переработке вторичного сырья.
Отмечается, что сделаны важные шаги по укреплению межрегионального и международного сотрудничества Северной столицы. Также Беглов отметил успешное проведение всех мероприятий культурной программы ПМЭФ. Петербург вновь подтвердил репутацию не только крупнейшей деловой площадки, но и мирового культурного центра.
"Наш город показал себя радушным хозяином. Самое главное – мы обеспечили дальнейшее развитие Петербурга как мегаполиса XXI века", – отметил губернатор.
ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РоссияАлександр БегловСанкт-ПетербургЭкономика
 
 
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