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Песков прокомментировал переговоры Путина и Аракчи - РИА Новости, 23.06.2025
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20:09 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/peregovory-2024948359.html
Песков прокомментировал переговоры Путина и Аракчи
Песков прокомментировал переговоры Путина и Аракчи - РИА Новости, 23.06.2025
Песков прокомментировал переговоры Путина и Аракчи
Переговоры президента России Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, состоявшиеся в понедельник в Кремле, вряд ли могли быть результативными, важно... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T20:09:00+03:00
2025-06-23T20:09:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, состоявшиеся в понедельник в Кремле, вряд ли могли быть результативными, важно было обменяться мнениями в такой горячий момент и передать друг другу соответствующие посылы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Путин и Аракчи провели встречу в Кремле. Президент России подчеркнул, что неспровоцированная агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий. &quot;Они вряд ли могли быть результативными. Результативности никто и не ожидал. В такой горячий момент важно было обменяться мнениями, получить информацию и передать друг другу соответствующие посылы, что и было сделано&quot;, - сказал Песков в интервью &quot;Известиям&quot;, комментируя прошедшие переговоры.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как ранее заявлял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей говорил РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу ИРИ. По словам Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия, при этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в ИРИ назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. ИРИ примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности исламской республики не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране: они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
https://ria.ru/20250623/iran-2024875765.html
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в мире, иран, сша, россия, аббас аракчи, владимир путин, дмитрий песков, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Россия, Аббас Аракчи, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Песков прокомментировал переговоры Путина и Аракчи

Песков: Путину и Аракчи во время переговоров важно было обменяться мнениями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, состоявшиеся в понедельник в Кремле, вряд ли могли быть результативными, важно было обменяться мнениями в такой горячий момент и передать друг другу соответствующие посылы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Путин и Аракчи провели встречу в Кремле. Президент России подчеркнул, что неспровоцированная агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий.
Аббас Аракчи во время встречи с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Глава МИД Ирана рассказал об итогах переговоров с Путиным
Вчера, 16:13
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"Они вряд ли могли быть результативными. Результативности никто и не ожидал. В такой горячий момент важно было обменяться мнениями, получить информацию и передать друг другу соответствующие посылы, что и было сделано", - сказал Песков в интервью "Известиям", комментируя прошедшие переговоры.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как ранее заявлял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей говорил РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу ИРИ.
По словам Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия, при этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в ИРИ назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. ИРИ примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности исламской республики не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране: они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Путин встретился с главой МИД Ирана
Вчера, 12:36
 
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