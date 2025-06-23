https://ria.ru/20250623/peregovory-2024924026.html
Ушаков ответил на вопрос о сроках переговоров России и США по раздражителям
Ушаков ответил на вопрос о сроках переговоров России и США по раздражителям - РИА Новости, 23.06.2025
Ушаков ответил на вопрос о сроках переговоров России и США по раздражителям
Место и сроки новых переговоров России и США по нормализации отношений и устранению "раздражителей" пока не определены, сообщил журналистам помощник президента... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:20:00+03:00
2025-06-23T18:20:00+03:00
2025-06-23T18:20:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Место и сроки новых переговоров России и США по нормализации отношений и устранению "раздражителей" пока не определены, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Насколько я знаю, пока нет", - сказал Ушаков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250623/makgovern-2024732789.html
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юрий ушаков, сша, россия, в мире
Юрий Ушаков, США, Россия, В мире
Ушаков ответил на вопрос о сроках переговоров России и США по раздражителям
Ушаков: сроки и место переговоров РФ и США по раздражителям не определены