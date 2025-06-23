https://ria.ru/20250623/peregovory-2024924026.html

Ушаков ответил на вопрос о сроках переговоров России и США по раздражителям

Ушаков ответил на вопрос о сроках переговоров России и США по раздражителям - РИА Новости, 23.06.2025

Ушаков ответил на вопрос о сроках переговоров России и США по раздражителям

Место и сроки новых переговоров России и США по нормализации отношений и устранению "раздражителей" пока не определены, сообщил журналистам помощник президента... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:20:00+03:00

2025-06-23T18:20:00+03:00

2025-06-23T18:20:00+03:00

юрий ушаков

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Место и сроки новых переговоров России и США по нормализации отношений и устранению "раздражителей" пока не определены, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Насколько я знаю, пока нет", - сказал Ушаков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250623/makgovern-2024732789.html

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юрий ушаков, сша, россия, в мире