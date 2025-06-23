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Ситуация вокруг Ирана может развиваться по двум сценариям, считает Косачев - РИА Новости, 23.06.2025
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13:16 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/otvet-2024824022.html
Ситуация вокруг Ирана может развиваться по двум сценариям, считает Косачев
Ситуация вокруг Ирана может развиваться по двум сценариям, считает Косачев - РИА Новости, 23.06.2025
Ситуация вокруг Ирана может развиваться по двум сценариям, считает Косачев
Ситуация вокруг Ирана может развиваться по двум сценариям, включая и жесткий ответ Тегерана на атаки Израиля и США, считает вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:16:00+03:00
2025-06-23T13:16:00+03:00
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константин косачев
совет федерации рф
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Ситуация вокруг Ирана может развиваться по двум сценариям, включая и жесткий ответ Тегерана на атаки Израиля и США, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Сюжетов возможных два. Один, это Иран отвечает жёстко, отвечает не только в сторону Израиля, но и в сторону Соединенных Штатов Америки, возможно, других стран, которые поддерживают Израиль. И тогда это резкая эскалация этого конфликта, и он может продлиться сколь угодно долго, потому что у Ирана, я уверен, хватит сил и возможностей для того, чтобы отвечать жёстко", - сказал политик в эфире телеканала РБК. Второй сценарий, по его мнению, это согласие Ирана на какой-то политический процесс без военной эскалации. "Я этот сценарий считаю менее вероятным, просто понимая эмоции в Иране, понимая настроение людей. Совершенно очевидно, суверенитет Ирана, его, если хотите, национальная гордость была самым решительным образом подавлена.. Я не хотел бы ни в коем случае поощрять эти эмоции в Иране. Они абсолютно понятны, они абсолютно предсказуемы", - сказал Косачев. По словам сенатора, можно предположить, какими могут быть последствия, если "этот конфликт будет распространяться на третьи, четвёртые и десятые страны, вплоть до того, что этот конфликт перерастёт в мировую войну". "Это была бы самая страшная перспектива", - заключил Косачев. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
https://ria.ru/20250623/putin-2024811583.html
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в мире, иран, сша, израиль, константин косачев, совет федерации рф, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Ситуация вокруг Ирана может развиваться по двум сценариям, считает Косачев

Сенатор Косачев: Иран может ответить на атаки Израиля и США жестким ответом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Ситуация вокруг Ирана может развиваться по двум сценариям, включая и жесткий ответ Тегерана на атаки Израиля и США, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Сюжетов возможных два. Один, это Иран отвечает жёстко, отвечает не только в сторону Израиля, но и в сторону Соединенных Штатов Америки, возможно, других стран, которые поддерживают Израиль. И тогда это резкая эскалация этого конфликта, и он может продлиться сколь угодно долго, потому что у Ирана, я уверен, хватит сил и возможностей для того, чтобы отвечать жёстко", - сказал политик в эфире телеканала РБК.
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Второй сценарий, по его мнению, это согласие Ирана на какой-то политический процесс без военной эскалации.
"Я этот сценарий считаю менее вероятным, просто понимая эмоции в Иране, понимая настроение людей. Совершенно очевидно, суверенитет Ирана, его, если хотите, национальная гордость была самым решительным образом подавлена.. Я не хотел бы ни в коем случае поощрять эти эмоции в Иране. Они абсолютно понятны, они абсолютно предсказуемы", - сказал Косачев.
По словам сенатора, можно предположить, какими могут быть последствия, если "этот конфликт будет распространяться на третьи, четвёртые и десятые страны, вплоть до того, что этот конфликт перерастёт в мировую войну".
"Это была бы самая страшная перспектива", - заключил Косачев.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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В миреИранСШАИзраильКонстантин КосачевСовет Федерации РФВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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