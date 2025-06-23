https://ria.ru/20250623/nato-2024905616.html

Рютте рассказал, что будут обсуждать на саммите НАТО

Рютте рассказал, что будут обсуждать на саммите НАТО - РИА Новости, 23.06.2025

Рютте рассказал, что будут обсуждать на саммите НАТО

Саммит НАТО 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов, заявил генсек альянса Марк Рютте на... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:45:00+03:00

2025-06-23T17:45:00+03:00

2025-06-23T17:54:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Саммит НАТО 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов, заявил генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции накануне встречи в верхах. "Мы примем амбициозный инвестиционный план на уровне 5% ВВП стран-членов, который поможет укрепить нашу коллективную оборону и сдерживание", - сказал он. При этом генсек подчеркнул, что все страны блока, включая выступавшую против поднятия планки до 5% ВВП Испанию, согласились утвердить новые инвестиционные задачи. Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес в официальном письме генеральному секретарю НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит предложение увеличить оборонные расходы стран альянса до 5% ВВП к 2032 году. При этом премьер подчеркнул, что не хочет препятствовать итоговой декларации предстоящего саммита НАТО в Гааге и предложил включить в нее более гибкую формулировку. В частности, он предложил оставить целевой показатель 5% в качестве добровольного ориентира для стран, которые готовы или вынуждены его достичь. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности североатлантического альянса у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250623/ukraina-2024838057.html

https://ria.ru/20250502/gensek-2014703687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, европа, россия, гаага, марк рютте, педро санчес, дональд трамп, нато, министерство обороны сша