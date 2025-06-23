https://ria.ru/20250623/mintsifry-2024735545.html

СМИ: в России планируют запретить перепрошивку телефонов

СМИ: в России планируют запретить перепрошивку телефонов - РИА Новости, 23.06.2025

СМИ: в России планируют запретить перепрошивку телефонов

Минцифры подготовило проект запрета на перепрошивку телефонов, сообщают "Известия" со ссылкой на документ. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T06:37:00+03:00

2025-06-23T06:37:00+03:00

2025-06-23T06:39:00+03:00

общество

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минцифры подготовило проект запрета на перепрошивку телефонов, сообщают "Известия" со ссылкой на документ."Невозможность манипуляций с IMEI в Минцифры намерены закрепить на уровне закона. Это не даст мошенникам обманывать системы безопасности, меняя код, а также позволит блокировать по IMEI краденные телефоны", — говорится в материале.Сообщается, что эти поправки являются частью большого законопроекта, направленного на борьбу с киберпреступностью. Помимо этого, планируется также создать единую базу для всех мобильных устройств и разработать черные списки для уникальных номеров.При этом отмечается, что законопроект пока находится в разработке и пока неизвестно, с какими ограничениями столкнутся лица, совершающие манипуляции с идентификатором устройства.IMEI — это уникальный номер для идентификации телефонов, состоящий из 15 цифр. Он присваивается каждому гаджету. Также используется для слежения за аппаратами и блокирования краденых телефонов на уровне оператора сотовой связи.Этот код используется мобильными операторами и банковскими приложениями.Изменение IMEI идентификатора часто связано с киберпреступлениями: прошитые телефоны используются для так называемых спам-обзвонов.

https://ria.ru/20250609/mintsifra-2021738608.html

https://ria.ru/20250604/shadaev-2020928734.html

https://ria.ru/20250523/prilozhenie-2018643165.html

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общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)