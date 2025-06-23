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СМИ: в России планируют запретить перепрошивку телефонов - РИА Новости, 23.06.2025
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06:37 23.06.2025 (обновлено: 06:39 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/mintsifry-2024735545.html
СМИ: в России планируют запретить перепрошивку телефонов
СМИ: в России планируют запретить перепрошивку телефонов - РИА Новости, 23.06.2025
СМИ: в России планируют запретить перепрошивку телефонов
Минцифры подготовило проект запрета на перепрошивку телефонов, сообщают "Известия" со ссылкой на документ. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T06:37:00+03:00
2025-06-23T06:39:00+03:00
общество
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минцифры подготовило проект запрета на перепрошивку телефонов, сообщают "Известия" со ссылкой на документ."Невозможность манипуляций с IMEI в Минцифры намерены закрепить на уровне закона. Это не даст мошенникам обманывать системы безопасности, меняя код, а также позволит блокировать по IMEI краденные телефоны", — говорится в материале.Сообщается, что эти поправки являются частью большого законопроекта, направленного на борьбу с киберпреступностью. Помимо этого, планируется также создать единую базу для всех мобильных устройств и разработать черные списки для уникальных номеров.При этом отмечается, что законопроект пока находится в разработке и пока неизвестно, с какими ограничениями столкнутся лица, совершающие манипуляции с идентификатором устройства.IMEI — это уникальный номер для идентификации телефонов, состоящий из 15 цифр. Он присваивается каждому гаджету. Также используется для слежения за аппаратами и блокирования краденых телефонов на уровне оператора сотовой связи.Этот код используется мобильными операторами и банковскими приложениями.Изменение IMEI идентификатора часто связано с киберпреступлениями: прошитые телефоны используются для так называемых спам-обзвонов.
https://ria.ru/20250609/mintsifra-2021738608.html
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РИА Новости
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общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
СМИ: в России планируют запретить перепрошивку телефонов

"Известия": Минцифры планирует запретить перепрошивку мобильных устройств

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минцифры подготовило проект запрета на перепрошивку телефонов, сообщают "Известия" со ссылкой на документ.
"Невозможность манипуляций с IMEI в Минцифры намерены закрепить на уровне закона. Это не даст мошенникам обманывать системы безопасности, меняя код, а также позволит блокировать по IMEI краденные телефоны", — говорится в материале.
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Сообщается, что эти поправки являются частью большого законопроекта, направленного на борьбу с киберпреступностью. Помимо этого, планируется также создать единую базу для всех мобильных устройств и разработать черные списки для уникальных номеров.
При этом отмечается, что законопроект пока находится в разработке и пока неизвестно, с какими ограничениями столкнутся лица, совершающие манипуляции с идентификатором устройства.
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IMEI — это уникальный номер для идентификации телефонов, состоящий из 15 цифр. Он присваивается каждому гаджету. Также используется для слежения за аппаратами и блокирования краденых телефонов на уровне оператора сотовой связи.
Этот код используется мобильными операторами и банковскими приложениями.
Изменение IMEI идентификатора часто связано с киберпреступлениями: прошитые телефоны используются для так называемых спам-обзвонов.
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ОбществоТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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