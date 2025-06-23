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Макрон назвал удары США по Ирану нелегитимными - РИА Новости, 23.06.2025
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20:07 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/makron-2024947962.html
Макрон назвал удары США по Ирану нелегитимными
Макрон назвал удары США по Ирану нелегитимными - РИА Новости, 23.06.2025
Макрон назвал удары США по Ирану нелегитимными
Удары США по ядерным объектам Ирана не имеют законных оснований, но Франция разделяет их цель, заявил французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T20:07:00+03:00
2025-06-23T20:07:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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аббас аракчи
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ПАРИЖ, 23 июн – РИА Новости. Удары США по ядерным объектам Ирана не имеют законных оснований, но Франция разделяет их цель, заявил французский президент Эммануэль Макрон. "Если мы и считаем ликвидацию ядерной инфраструктуры Ирана обоснованной, учитывая наши цели, то на это нет законных рамок. Надо говорить так, как есть: эти удары нелегитимны. Даже с учетом того, что Франция разделяет цель не дать Ирану обрести ядерное оружие, мы считаем, что этого можно добиться только дипломатическим путем", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии, трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай. Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявлял невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
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в мире, иран, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, аббас аракчи, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Аббас Аракчи, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Макрон назвал удары США по Ирану нелегитимными

Макрон: удары США по Ирану нелегитимны, но Франция разделяет их цель

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 июн – РИА Новости. Удары США по ядерным объектам Ирана не имеют законных оснований, но Франция разделяет их цель, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
"Если мы и считаем ликвидацию ядерной инфраструктуры Ирана обоснованной, учитывая наши цели, то на это нет законных рамок. Надо говорить так, как есть: эти удары нелегитимны. Даже с учетом того, что Франция разделяет цель не дать Ирану обрести ядерное оружие, мы считаем, что этого можно добиться только дипломатическим путем", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии, трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Превосходный военный успех – Трамп об атаке США на Иран - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп выступил с обращением после ударов США по ядерным объектам в Иране
22 июня, 05:52
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявлял невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Белый дом и Пентагон отслеживают угрозы базе ВВС США в Катаре, сообщил CNN
Вчера, 20:03
 
В миреИранСШАФранцияДональд ТрампЭммануэль МакронАббас АракчиООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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