https://ria.ru/20250623/makron-2024947962.html

Макрон назвал удары США по Ирану нелегитимными

Макрон назвал удары США по Ирану нелегитимными - РИА Новости, 23.06.2025

Макрон назвал удары США по Ирану нелегитимными

Удары США по ядерным объектам Ирана не имеют законных оснований, но Франция разделяет их цель, заявил французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T20:07:00+03:00

2025-06-23T20:07:00+03:00

2025-06-23T20:07:00+03:00

в мире

иран

сша

франция

дональд трамп

эммануэль макрон

аббас аракчи

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224733_0:0:2826:1590_1920x0_80_0_0_afe58f2d99bb46a5e82c18aeb1909e50.jpg

ПАРИЖ, 23 июн – РИА Новости. Удары США по ядерным объектам Ирана не имеют законных оснований, но Франция разделяет их цель, заявил французский президент Эммануэль Макрон. "Если мы и считаем ликвидацию ядерной инфраструктуры Ирана обоснованной, учитывая наши цели, то на это нет законных рамок. Надо говорить так, как есть: эти удары нелегитимны. Даже с учетом того, что Франция разделяет цель не дать Ирану обрести ядерное оружие, мы считаем, что этого можно добиться только дипломатическим путем", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии, трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай. Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявлял невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.

https://ria.ru/20250622/obraschenie-2024568142.html

https://ria.ru/20250623/ssha-2024947130.html

иран

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, аббас аракчи, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте