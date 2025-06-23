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Совет управляющих МАГАТЭ соберется на внеочередную сессию - РИА Новости, 23.06.2025
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00:57 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/magate-2024717119.html
Совет управляющих МАГАТЭ соберется на внеочередную сессию
Совет управляющих МАГАТЭ соберется на внеочередную сессию - РИА Новости, 23.06.2025
Совет управляющих МАГАТЭ соберется на внеочередную сессию
Совет управляющих МАГАТЭ в понедельник утром соберется на внеочередную сессию по теме Ирана в штаб-квартире агентства в Вене, сообщило агентство. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T00:57:00+03:00
2025-06-23T00:57:00+03:00
в мире
иран
сша
вена
рафаэль гросси
дональд трамп
аббас аракчи
магатэ
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ВЕНА, 23 июн - РИА Новости. Совет управляющих МАГАТЭ в понедельник утром соберется на внеочередную сессию по теме Ирана в штаб-квартире агентства в Вене, сообщило агентство. Внеочередная сессия Совета управляющих Агентства пройдет по инициативе гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Темой обсуждения станут удары США по ядерным объектам Ирана, находящимся под гарантиями МАГАТЭ. Заседание начнется в 10.00 (11.00 мск) и будет закрыто для прессы. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо его ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250622/obraschenie-2024568142.html
https://ria.ru/20250622/magate-2024619127.html
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в мире, иран, сша, вена, рафаэль гросси, дональд трамп, аббас аракчи, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Вена, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, МАГАТЭ, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Совет управляющих МАГАТЭ соберется на внеочередную сессию

Совет управляющих МАГАТЭ соберется на внеочередную сессию по теме Ирана в Вене

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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ВЕНА, 23 июн - РИА Новости. Совет управляющих МАГАТЭ в понедельник утром соберется на внеочередную сессию по теме Ирана в штаб-квартире агентства в Вене, сообщило агентство.
Внеочередная сессия Совета управляющих Агентства пройдет по инициативе гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Темой обсуждения станут удары США по ядерным объектам Ирана, находящимся под гарантиями МАГАТЭ.
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Заседание начнется в 10.00 (11.00 мск) и будет закрыто для прессы.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо его ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
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Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
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В миреИранСШАВенаРафаэль ГроссиДональд ТрампАббас АракчиМАГАТЭООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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