https://ria.ru/20250623/likhachev-2024925566.html

Лихачев критически оценил удары по ядерным объектам Ирана

Лихачев критически оценил удары по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 23.06.2025

Лихачев критически оценил удары по ядерным объектам Ирана

Очень опасная грань перейдена после ударов по иранским ядерным объектам, остаются считанные шаги до катастрофических решений, заявил глава "Росатома" Алексей... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:24:00+03:00

2025-06-23T18:24:00+03:00

2025-06-23T18:47:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Очень опасная грань перейдена после ударов по иранским ядерным объектам, остаются считанные шаги до катастрофических решений, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев."Перейдена очень опасная грань, остаются считанные шаги до катастрофических решений. И, конечно, очень бы хотелось вернуть ситуацию и в дипломатическое русло, и в подчеркнуто незыблемое состояние ненападения на ядерные объекты", - сказал Лихачев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявлял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей говорил РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу ИРИ.По словам Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия, при этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в ИРИ назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. ИРИ примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности исламской республики не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране: они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

https://ria.ru/20250623/iran-2024931730.html

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в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, павел зарубин, дональд трамп, алексей лихачев, иран, сша, израиль, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте