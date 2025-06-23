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Одобрено соглашение о сотрудничестве Ленинградской области с Абхазией
Одобрено соглашение о сотрудничестве Ленинградской области с Абхазией - РИА Новости, 23.06.2025
Одобрено соглашение о сотрудничестве Ленинградской области с Абхазией
Правительство России одобрило предложение о заключении соглашения о сотрудничестве Ленинградской области с Абхазией в торгово-экономической, научно-технической... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T21:29:00+03:00
2025-06-23T21:29:00+03:00
2025-06-23T21:29:00+03:00
россия
ленинградская область
абхазия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Правительство России одобрило предложение о заключении соглашения о сотрудничестве Ленинградской области с Абхазией в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии со статьей 1 Федерального закона "О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации" согласиться с предложением правительства Ленинградской области о заключении соглашения между правительством Ленинградской области (Российская Федерация) и правительством Республики Абхазия o сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах", - говорится в документе. Кроме того, правительство РФ одобрило предложение о заключении соглашения об аналогичном сотрудничестве между правительством Кемеровской области - Кузбасса и правительством Белоруссии.
https://ria.ru/20250213/abkhaziya-1999109524.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ленинградская область, абхазия
Россия, Ленинградская область, Абхазия
Одобрено соглашение о сотрудничестве Ленинградской области с Абхазией
Правительство одобрило соглашение о сотрудничестве Ленобласти с Абхазией