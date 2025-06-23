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Одобрено соглашение о сотрудничестве Ленинградской области с Абхазией - РИА Новости, 23.06.2025
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21:29 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/lenoblast-2024963566.html
Одобрено соглашение о сотрудничестве Ленинградской области с Абхазией
Одобрено соглашение о сотрудничестве Ленинградской области с Абхазией - РИА Новости, 23.06.2025
Одобрено соглашение о сотрудничестве Ленинградской области с Абхазией
Правительство России одобрило предложение о заключении соглашения о сотрудничестве Ленинградской области с Абхазией в торгово-экономической, научно-технической... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T21:29:00+03:00
2025-06-23T21:29:00+03:00
россия
ленинградская область
абхазия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Правительство России одобрило предложение о заключении соглашения о сотрудничестве Ленинградской области с Абхазией в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии со статьей 1 Федерального закона "О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации" согласиться с предложением правительства Ленинградской области о заключении соглашения между правительством Ленинградской области (Российская Федерация) и правительством Республики Абхазия o сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах", - говорится в документе. Кроме того, правительство РФ одобрило предложение о заключении соглашения об аналогичном сотрудничестве между правительством Кемеровской области - Кузбасса и правительством Белоруссии.
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россия
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россия, ленинградская область, абхазия
Россия, Ленинградская область, Абхазия
Одобрено соглашение о сотрудничестве Ленинградской области с Абхазией

Правительство одобрило соглашение о сотрудничестве Ленобласти с Абхазией

© Sputnik / Томас ТхайцукФлаги России и Абхазии
Флаги России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Правительство России одобрило предложение о заключении соглашения о сотрудничестве Ленинградской области с Абхазией в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.
Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии со статьей 1 Федерального закона "О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации" согласиться с предложением правительства Ленинградской области о заключении соглашения между правительством Ленинградской области (Российская Федерация) и правительством Республики Абхазия o сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах", - говорится в документе.
Кроме того, правительство РФ одобрило предложение о заключении соглашения об аналогичном сотрудничестве между правительством Кемеровской области - Кузбасса и правительством Белоруссии.
Министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи с деятелями культуры Республики Абхазия в Государственном русском театре драмы имени Ф. А. Искандера. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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