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Китай помог России обойти железный занавес, заявил эксперт - РИА Новости, 23.06.2025
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02:07 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/kitaj-2024722815.html
Китай помог России обойти железный занавес, заявил эксперт
Китай помог России обойти железный занавес, заявил эксперт - РИА Новости, 23.06.2025
Китай помог России обойти железный занавес, заявил эксперт
Китай помог России обойти "железный занавес" западных стран, а также перестроить экспортно-импортную политику, заявил в интервью РИА Новости директор Института... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T02:07:00+03:00
2025-06-23T02:07:00+03:00
экономика
россия
китай
российская академия наук
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Китай помог России обойти "железный занавес" западных стран, а также перестроить экспортно-импортную политику, заявил в интервью РИА Новости директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев. "Китай, конечно, нам очень помог в первый период украинского конфликта, когда у нас на западных границах неожиданно возник "железный занавес", и нам надо было полностью перестраивать свою экспортно-импортную политику", - сказал Бабаев. В тоже время он подчеркнул, что и правительство РФ смогло очень быстро перестроить экономику страны. "Китай действительно оказался к этому восприимчив и оказал нам содействие, это, конечно, очень большое достижение нашей дипломатии и важный этап российско-китайских отношений", - сказал директор ИКСА.
https://ria.ru/20250620/miroporyadok-2024348748.html
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экономика, россия, китай, российская академия наук
Экономика, Россия, Китай, Российская академия наук
Китай помог России обойти железный занавес, заявил эксперт

Директор ИКСА Бабаев: Китай помог России обойти железный занавес Запада

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Китай помог России обойти "железный занавес" западных стран, а также перестроить экспортно-импортную политику, заявил в интервью РИА Новости директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев.
"Китай, конечно, нам очень помог в первый период украинского конфликта, когда у нас на западных границах неожиданно возник "железный занавес", и нам надо было полностью перестраивать свою экспортно-импортную политику", - сказал Бабаев.
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В тоже время он подчеркнул, что и правительство РФ смогло очень быстро перестроить экономику страны.
"Китай действительно оказался к этому восприимчив и оказал нам содействие, это, конечно, очень большое достижение нашей дипломатии и важный этап российско-китайских отношений", - сказал директор ИКСА.
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