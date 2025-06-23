https://ria.ru/20250623/kitaj-2024722815.html

Китай помог России обойти железный занавес, заявил эксперт

Китай помог России обойти железный занавес, заявил эксперт - РИА Новости, 23.06.2025

Китай помог России обойти железный занавес, заявил эксперт

Китай помог России обойти "железный занавес" западных стран, а также перестроить экспортно-импортную политику, заявил в интервью РИА Новости директор Института... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T02:07:00+03:00

2025-06-23T02:07:00+03:00

2025-06-23T02:07:00+03:00

экономика

россия

китай

российская академия наук

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Китай помог России обойти "железный занавес" западных стран, а также перестроить экспортно-импортную политику, заявил в интервью РИА Новости директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев. "Китай, конечно, нам очень помог в первый период украинского конфликта, когда у нас на западных границах неожиданно возник "железный занавес", и нам надо было полностью перестраивать свою экспортно-импортную политику", - сказал Бабаев. В тоже время он подчеркнул, что и правительство РФ смогло очень быстро перестроить экономику страны. "Китай действительно оказался к этому восприимчив и оказал нам содействие, это, конечно, очень большое достижение нашей дипломатии и важный этап российско-китайских отношений", - сказал директор ИКСА.

https://ria.ru/20250620/miroporyadok-2024348748.html

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россия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, китай, российская академия наук