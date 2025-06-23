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Казахстан отказался признавать пролет беспилотников в сторону России - РИА Новости, 23.06.2025
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14:43 23.06.2025 (обновлено: 14:52 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/kazahstan-2024846433.html
Казахстан отказался признавать пролет беспилотников в сторону России
Казахстан отказался признавать пролет беспилотников в сторону России - РИА Новости, 23.06.2025
Казахстан отказался признавать пролет беспилотников в сторону России
Казахстан отказывается признавать запуск и пролет беспилотников с территории республики в сторону России, следует из заявления официального представителя МИД... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:43:00+03:00
2025-06-23T14:52:00+03:00
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АСТАНА, 23 июн - РИА Новости. Казахстан отказывается признавать запуск и пролет беспилотников с территории республики в сторону России, следует из заявления официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова. В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Казахстана - видимо, с целью захода на удары в России. При этом Захарова осудила такие действия в отношении союзника России и члена ОДКБ. "Запуски беспилотных летательных аппаратов в сторону России не соответствуют действительности. В настоящее время наши компетентные органы изучают обстоятельства всех недавних инцидентов, связанных с обнаружением беспилотных летательных аппаратов на территории Республики Казахстан. Предлагаем дождаться результатов рассмотрения инцидента, по итогам которого мы проведем соответствующую работу… И пролёт, и запуск с территории Казахстана не соответствуют действительности", - сказал Смадияров.
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в мире, россия, казахстан, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Казахстан, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Казахстан отказался признавать пролет беспилотников в сторону России

Смадияров: Казахстан не признает запуск и пролет дронов в сторону России

© Flickr / Alex J. ButlerФлаг Казахстана
Флаг Казахстана - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Flickr / Alex J. Butler
Флаг Казахстана. Архивное фото
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АСТАНА, 23 июн - РИА Новости. Казахстан отказывается признавать запуск и пролет беспилотников с территории республики в сторону России, следует из заявления официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова.
В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Казахстана - видимо, с целью захода на удары в России. При этом Захарова осудила такие действия в отношении союзника России и члена ОДКБ.
"Запуски беспилотных летательных аппаратов в сторону России не соответствуют действительности. В настоящее время наши компетентные органы изучают обстоятельства всех недавних инцидентов, связанных с обнаружением беспилотных летательных аппаратов на территории Республики Казахстан. Предлагаем дождаться результатов рассмотрения инцидента, по итогам которого мы проведем соответствующую работу… И пролёт, и запуск с территории Казахстана не соответствуют действительности", - сказал Смадияров.
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