Арест Карапетяна вызван русофобией Пашиняна, считает сербская писательница
Писательница Пешич назвала арест Карапетяна проявлением русофобии Пашиняна
Самвел Карапетян. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Арест Самвела Карапетяна является проявлением русофобии премьера Армении Никола Пашиняна, у которого нет поддержки граждан, такое мнение высказала РИА Новости сербский издатель и писатель почетный член Союза писателей Армении Весна Пешич.
В понедельник Карапетян отозвал апелляционную жалобу на свой арест, считая позицию судьи апелляционного суда Армена Даниеляна провластной.
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"Человек, который во время исхода армян из Нагорного Карабаха (Карапетян – ред.) предоставлял убежище нуждающимся, проведет следующие два месяца в армянском заключении, потому что прозападная власть Никола Пашиняна решила на нём продемонстрировать свою русофобию. Пашинян активно разделяет армян, он действует во вред им, всё больше поляризуя общество", - сказала Пешич.
По ее словам Пашинян напуган и мало кто в Армении его поддерживает.
"Армяне стыдятся его, так как он полностью встал на сторону Великобритании, действует по указке Запада и вызывает раскол в армянской церкви… Современная политическая сцена в Армении уже давно показала, на чью сторону она встала, чьей марионеткой является. Этот арест имеет политический характер", - отметила почетный член Союза писателей Армении.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Карапетян отозвал жалобу на арест
Вчера, 14:30