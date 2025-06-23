https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024949678.html

Арест Карапетяна вызван русофобией Пашиняна, считает сербская писательница

Арест Карапетяна вызван русофобией Пашиняна, считает сербская писательница - РИА Новости, 23.06.2025

Арест Карапетяна вызван русофобией Пашиняна, считает сербская писательница

Арест Самвела Карапетяна является проявлением русофобии премьера Армении Никола Пашиняна, у которого нет поддержки граждан, такое мнение высказала РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T20:17:00+03:00

2025-06-23T20:17:00+03:00

2025-06-23T20:17:00+03:00

армения

нагорный карабах

великобритания

самвел карапетян

никол пашинян

facebook

ташир

преследование карапетяна в армении

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БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Арест Самвела Карапетяна является проявлением русофобии премьера Армении Никола Пашиняна, у которого нет поддержки граждан, такое мнение высказала РИА Новости сербский издатель и писатель почетный член Союза писателей Армении Весна Пешич. В понедельник Карапетян отозвал апелляционную жалобу на свой арест, считая позицию судьи апелляционного суда Армена Даниеляна провластной. "Человек, который во время исхода армян из Нагорного Карабаха (Карапетян – ред.) предоставлял убежище нуждающимся, проведет следующие два месяца в армянском заключении, потому что прозападная власть Никола Пашиняна решила на нём продемонстрировать свою русофобию. Пашинян активно разделяет армян, он действует во вред им, всё больше поляризуя общество", - сказала Пешич. По ее словам Пашинян напуган и мало кто в Армении его поддерживает. "Армяне стыдятся его, так как он полностью встал на сторону Великобритании, действует по указке Запада и вызывает раскол в армянской церкви… Современная политическая сцена в Армении уже давно показала, на чью сторону она встала, чьей марионеткой является. Этот арест имеет политический характер", - отметила почетный член Союза писателей Армении. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250620/arest-2024244562.html

https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024843596.html

армения

нагорный карабах

великобритания

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, нагорный карабах, великобритания, самвел карапетян, никол пашинян, facebook, ташир , преследование карапетяна в армении