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Арест Карапетяна вызван русофобией Пашиняна, считает сербская писательница - РИА Новости, 23.06.2025
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20:17 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024949678.html
Арест Карапетяна вызван русофобией Пашиняна, считает сербская писательница
Арест Карапетяна вызван русофобией Пашиняна, считает сербская писательница - РИА Новости, 23.06.2025
Арест Карапетяна вызван русофобией Пашиняна, считает сербская писательница
Арест Самвела Карапетяна является проявлением русофобии премьера Армении Никола Пашиняна, у которого нет поддержки граждан, такое мнение высказала РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T20:17:00+03:00
2025-06-23T20:17:00+03:00
армения
нагорный карабах
великобритания
самвел карапетян
никол пашинян
facebook
ташир
преследование карапетяна в армении
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БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Арест Самвела Карапетяна является проявлением русофобии премьера Армении Никола Пашиняна, у которого нет поддержки граждан, такое мнение высказала РИА Новости сербский издатель и писатель почетный член Союза писателей Армении Весна Пешич. В понедельник Карапетян отозвал апелляционную жалобу на свой арест, считая позицию судьи апелляционного суда Армена Даниеляна провластной. "Человек, который во время исхода армян из Нагорного Карабаха (Карапетян – ред.) предоставлял убежище нуждающимся, проведет следующие два месяца в армянском заключении, потому что прозападная власть Никола Пашиняна решила на нём продемонстрировать свою русофобию. Пашинян активно разделяет армян, он действует во вред им, всё больше поляризуя общество", - сказала Пешич. По ее словам Пашинян напуган и мало кто в Армении его поддерживает. "Армяне стыдятся его, так как он полностью встал на сторону Великобритании, действует по указке Запада и вызывает раскол в армянской церкви… Современная политическая сцена в Армении уже давно показала, на чью сторону она встала, чьей марионеткой является. Этот арест имеет политический характер", - отметила почетный член Союза писателей Армении. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250620/arest-2024244562.html
https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024843596.html
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армения, нагорный карабах, великобритания, самвел карапетян, никол пашинян, facebook, ташир , преследование карапетяна в армении
Армения, Нагорный Карабах, Великобритания, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Facebook, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении
Арест Карапетяна вызван русофобией Пашиняна, считает сербская писательница

Писательница Пешич назвала арест Карапетяна проявлением русофобии Пашиняна

© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : TASHIR
Самвел Карапетян. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Арест Самвела Карапетяна является проявлением русофобии премьера Армении Никола Пашиняна, у которого нет поддержки граждан, такое мнение высказала РИА Новости сербский издатель и писатель почетный член Союза писателей Армении Весна Пешич.
В понедельник Карапетян отозвал апелляционную жалобу на свой арест, считая позицию судьи апелляционного суда Армена Даниеляна провластной.
Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Кустурица назвал арест Карапетяна частью контроля Запада над обществом
20 июня, 15:05
«
"Человек, который во время исхода армян из Нагорного Карабаха (Карапетян – ред.) предоставлял убежище нуждающимся, проведет следующие два месяца в армянском заключении, потому что прозападная власть Никола Пашиняна решила на нём продемонстрировать свою русофобию. Пашинян активно разделяет армян, он действует во вред им, всё больше поляризуя общество", - сказала Пешич.
По ее словам Пашинян напуган и мало кто в Армении его поддерживает.
"Армяне стыдятся его, так как он полностью встал на сторону Великобритании, действует по указке Запада и вызывает раскол в армянской церкви… Современная политическая сцена в Армении уже давно показала, на чью сторону она встала, чьей марионеткой является. Этот арест имеет политический характер", - отметила почетный член Союза писателей Армении.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Карапетян отозвал жалобу на арест
Вчера, 14:30
 
АрменияНагорный КарабахВеликобританияСамвел КарапетянНикол ПашинянFacebookТаширПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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