Иранские военные объекты атаковали более 50 израильских истребителей
ЦАХАЛ: более 50 истребителей ВВС Израиля атаковали военные объекты в Тегеране
© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 50 самолетов ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по военным объектам в Тегеране, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
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"Более 50 истребителей атаковали военные цели в Тегеране. В ходе последней волны атак истребители ВВС под руководством атаковали военную штаб-квартиры иранского режима, объекты для производства ракет и радаров, а также инфраструктуру для хранения ракет в районе Тегерана в Иране", - говорится в сообщении.
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Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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