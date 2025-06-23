https://ria.ru/20250623/iran-2024962930.html

ОАЭ осудили атаку Ирана на американскую базу в Катаре, сообщает WAM

ОАЭ осудили атаку Ирана на американскую базу в Катаре, сообщает WAM - РИА Новости, 23.06.2025

ОАЭ осудили атаку Ирана на американскую базу в Катаре, сообщает WAM

Объединенные Арабские Эмираты "самым решительным образом" осуждают атаки Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, сообщает эмиратское информационное... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T21:24:00+03:00

2025-06-23T21:24:00+03:00

2025-06-23T21:32:00+03:00

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ДУБАЙ, 23 июн - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты "самым решительным образом" осуждают атаки Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, сообщает эмиратское информационное агентство WAM."ОАЭ самым решительным образом осудили нападение Корпуса стражей исламской революции Ирана на авиабазу Аль-Удейд в братском государстве Катар, посчитав это вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства Катара, а также явным нарушением международного права и Устава ООН. ОАЭ подтвердили свое категорическое неприятие любого нападения, которое угрожает безопасности Катара и подрывает безопасность и стабильность региона", - говорится в сообщении агентства.В своем заявлении министерство иностранных дел выразило полную солидарность ОАЭ с Катаром и свою непоколебимую поддержку всех мер, направленных на защиту безопасности его граждан и жителей, подчеркивает агентство.

https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, оаэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, катар, удар ирана по американской базе в катаре, корпус стражей исламской революции, оон