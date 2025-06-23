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ОАЭ осудили атаку Ирана на американскую базу в Катаре, сообщает WAM - РИА Новости, 23.06.2025
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21:24 23.06.2025 (обновлено: 21:32 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/iran-2024962930.html
ОАЭ осудили атаку Ирана на американскую базу в Катаре, сообщает WAM
ОАЭ осудили атаку Ирана на американскую базу в Катаре, сообщает WAM - РИА Новости, 23.06.2025
ОАЭ осудили атаку Ирана на американскую базу в Катаре, сообщает WAM
Объединенные Арабские Эмираты "самым решительным образом" осуждают атаки Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, сообщает эмиратское информационное... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T21:24:00+03:00
2025-06-23T21:32:00+03:00
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ДУБАЙ, 23 июн - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты "самым решительным образом" осуждают атаки Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, сообщает эмиратское информационное агентство WAM."ОАЭ самым решительным образом осудили нападение Корпуса стражей исламской революции Ирана на авиабазу Аль-Удейд в братском государстве Катар, посчитав это вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства Катара, а также явным нарушением международного права и Устава ООН. ОАЭ подтвердили свое категорическое неприятие любого нападения, которое угрожает безопасности Катара и подрывает безопасность и стабильность региона", - говорится в сообщении агентства.В своем заявлении министерство иностранных дел выразило полную солидарность ОАЭ с Катаром и свою непоколебимую поддержку всех мер, направленных на защиту безопасности его граждан и жителей, подчеркивает агентство.
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в мире, оаэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, катар, удар ирана по американской базе в катаре, корпус стражей исламской революции, оон
В мире, ОАЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, Катар, Удар Ирана по американской базе в Катаре, Корпус стражей исламской революции, ООН
ОАЭ осудили атаку Ирана на американскую базу в Катаре, сообщает WAM

WAM: ОАЭ резко осудили атаку Ирана на авиабазу США Аль-Удейд в Катаре

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Leon RedfernТопливозаправщик KC-135 Stratotanker ВВС США на авиабазе Аль-Удейд, Катар
Топливозаправщик KC-135 Stratotanker ВВС США на авиабазе Аль-Удейд, Катар - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Leon Redfern
Топливозаправщик KC-135 Stratotanker ВВС США на авиабазе Аль-Удейд, Катар. Архивное фото
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ДУБАЙ, 23 июн - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты "самым решительным образом" осуждают атаки Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
«
"ОАЭ самым решительным образом осудили нападение Корпуса стражей исламской революции Ирана на авиабазу Аль-Удейд в братском государстве Катар, посчитав это вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства Катара, а также явным нарушением международного права и Устава ООН. ОАЭ подтвердили свое категорическое неприятие любого нападения, которое угрожает безопасности Катара и подрывает безопасность и стабильность региона", - говорится в сообщении агентства.
В своем заявлении министерство иностранных дел выразило полную солидарность ОАЭ с Катаром и свою непоколебимую поддержку всех мер, направленных на защиту безопасности его граждан и жителей, подчеркивает агентство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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В миреОАЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИранКатарУдар Ирана по американской базе в КатареКорпус стражей исламской революцииООН
 
 
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