https://ria.ru/20250623/iran-2024962930.html
ОАЭ осудили атаку Ирана на американскую базу в Катаре, сообщает WAM
ОАЭ осудили атаку Ирана на американскую базу в Катаре, сообщает WAM - РИА Новости, 23.06.2025
ОАЭ осудили атаку Ирана на американскую базу в Катаре, сообщает WAM
Объединенные Арабские Эмираты "самым решительным образом" осуждают атаки Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, сообщает эмиратское информационное... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T21:24:00+03:00
2025-06-23T21:24:00+03:00
2025-06-23T21:32:00+03:00
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ДУБАЙ, 23 июн - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты "самым решительным образом" осуждают атаки Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, сообщает эмиратское информационное агентство WAM."ОАЭ самым решительным образом осудили нападение Корпуса стражей исламской революции Ирана на авиабазу Аль-Удейд в братском государстве Катар, посчитав это вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства Катара, а также явным нарушением международного права и Устава ООН. ОАЭ подтвердили свое категорическое неприятие любого нападения, которое угрожает безопасности Катара и подрывает безопасность и стабильность региона", - говорится в сообщении агентства.В своем заявлении министерство иностранных дел выразило полную солидарность ОАЭ с Катаром и свою непоколебимую поддержку всех мер, направленных на защиту безопасности его граждан и жителей, подчеркивает агентство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, катар, удар ирана по американской базе в катаре, корпус стражей исламской революции, оон
В мире, ОАЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, Катар, Удар Ирана по американской базе в Катаре, Корпус стражей исламской революции, ООН
ОАЭ осудили атаку Ирана на американскую базу в Катаре, сообщает WAM
WAM: ОАЭ резко осудили атаку Ирана на авиабазу США Аль-Удейд в Катаре