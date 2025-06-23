https://ria.ru/20250623/iran-2024955332.html

МАГАТЭ столкнулось с одним из самых серьезных вызовов, заявил Устинов

МАГАТЭ столкнулось с одним из самых серьезных вызовов, заявил Устинов - РИА Новости, 23.06.2025

МАГАТЭ столкнулось с одним из самых серьезных вызовов, заявил Устинов

МАГАТЭ на фоне ситуации вокруг Ирана столкнулось с одним из самых серьезных вызовов в своей истории, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T20:46:00+03:00

2025-06-23T20:46:00+03:00

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ВЕНА, 23 июн - РИА Новости. МАГАТЭ на фоне ситуации вокруг Ирана столкнулось с одним из самых серьезных вызовов в своей истории, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. Как сообщалось ранее, в понедельник утром по инициативе гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси состоялась внеочередная сессия Совета управляющих Агентства по теме ударов США по ядерным объектам Ирана. "Многие страны-члены Совета управляющих Агентства, включая Россию, считают, что перед МАГАТЭ стоит один из самых серьезных вызовов за всю историю Агентства. И, как мы ясно заявили, от того, как Агентство отреагирует на эту ситуацию, во многом зависит его дальнейшая судьба", - сказал Устинов. Он добавил, что российская сторона ценит МАГАТЭ и всегда относилась к нему бережно, призывая и других не манипулировать системой гарантий и своим членством в Совете управляющих. "Мы не хотели бы, чтобы из-за неспособности принимать решения Агентство оказалось на обочине международной повестки в части выполнения своего мандата - продвижения атомной энергетики и осуществления проверочной деятельности", - пояснил российский дипломат. По его словам, сейчас МАГАТЭ должно показать, что способно справиться с этим вызовом и выполнять свой мандат, предпринимая конкретные меры. "Об этом говорили многие на Совете управляющих", - уточнил Устинов. Он также отметил, что российская сторона продолжит консультации со своими единомышленниками, чтобы определить, какие шаги может предпринять Совет управляющих для выполнения своего мандата, чтобы остаться релевантным в этой ситуации, и реально поддержать режим нераспространения. "Эта ответственность лежит на МАГАТЭ и ее Совете управляющих", - заключил зам постпреда.Удар Ирана по американской базе в Катаре. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250617/iran-2023405694.html

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