Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху втянул США в очередную войну, заявило постпредство Ирана при ООН - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 23.06.2025 (обновлено: 18:30 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/iran-2024927440.html
Нетаньяху втянул США в очередную войну, заявило постпредство Ирана при ООН
Нетаньяху втянул США в очередную войну, заявило постпредство Ирана при ООН - РИА Новости, 23.06.2025
Нетаньяху втянул США в очередную войну, заявило постпредство Ирана при ООН
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху похитил внешнюю политику США и втянул Америку в очередную войну, заявило постпредство Ирана при ООН. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:28:00+03:00
2025-06-23T18:30:00+03:00
в мире
космос - риа наука
иран
израиль
сша
биньямин нетаньяху
рафаэль гросси
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg
ООН, 23 июн – РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху похитил внешнюю политику США и втянул Америку в очередную войну, заявило постпредство Ирана при ООН. "Нетаньяху, военный преступник, находящийся в международном розыске, похитил внешнюю политику США, втянув их в очередную дорогостоящую войну. Америка в очередной раз безрассудно решила пожертвовать собственной безопасностью только ради защиты Нетаньяху", – говорится в сообщении иранской миссии в соцсети Х. Иранское постпредство также обвинило Израиль и США в "разрушении дипломатии", отметив, что "так называемое предложение дипломатии было не более чем лживой уловкой". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250613/iran-2022683658.html
https://ria.ru/20250621/smi-2024465097.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7be6780020dfc981c6f082602dd43130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, космос - риа наука, иран, израиль, сша, биньямин нетаньяху, рафаэль гросси, дональд трамп, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Космос - РИА Наука, Иран, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Нетаньяху втянул США в очередную войну, заявило постпредство Ирана при ООН

Постпредство Ирана при ООН: Нетаньяху втянул США в очередную войну

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 23 июн – РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху похитил внешнюю политику США и втянул Америку в очередную войну, заявило постпредство Ирана при ООН.
"Нетаньяху, военный преступник, находящийся в международном розыске, похитил внешнюю политику США, втянув их в очередную дорогостоящую войну. Америка в очередной раз безрассудно решила пожертвовать собственной безопасностью только ради защиты Нетаньяху", – говорится в сообщении иранской миссии в соцсети Х.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Тегеран продемонстрирует Тель-Авиву свою ядерную мощь, заявили в Иране
13 июня, 17:07
Иранское постпредство также обвинило Израиль и США в "разрушении дипломатии", отметив, что "так называемое предложение дипломатии было не более чем лживой уловкой".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
СМИ: при израильском ударе погибли 15 иранских солдат и офицеров ПВО
21 июня, 11:01
 
В миреКосмос - РИА НаукаИранИзраильСШАБиньямин НетаньяхуРафаэль ГроссиДональд ТрампООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала