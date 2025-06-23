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В Иране заявили о повреждении больницы и клиники для детей с аутизмом

В Иране заявили о повреждении больницы и клиники для детей с аутизмом - РИА Новости, 23.06.2025

В Иране заявили о повреждении больницы и клиники для детей с аутизмом

Клиника для детей с аутизмом и больница в Керманшахе были повреждены в результате недавних ударов Израиля по Ирану, говорится в заявлении Миссии ООН по... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:40:00+03:00

2025-06-23T17:40:00+03:00

2025-06-23T17:40:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 23 июн – РИА Новости. Клиника для детей с аутизмом и больница в Керманшахе были повреждены в результате недавних ударов Израиля по Ирану, говорится в заявлении Миссии ООН по установлению фактов в Иране. "Среди погибших в Тегеране были десятки жителей жилого комплекса и трое гуманитарных работников Иранского Красного Креста, в то время как повреждённые объекты включали клинику для детей с аутизмом и больницу в Керманшахе", - сказано в документе. В миссии ООН добавили, что отсутствие эффективного предварительного предупреждения населения Ирана со стороны Израиля, которое могло бы повлиять на способность населения обеспечить свою безопасность, "вызывает серьезную обеспокоенность" в отношении принципов соразмерности, различия и предосторожности в соответствии с международным гуманитарным правом. "По состоянию на 21 июня минздрав Ирана сообщил, что по меньшей мере 400 человек были убиты (с 13 июня – ред.), в том числе по меньшей мере 54 женщины и ребенка, и более 3056 человек получили ранения... Правозащитные организации сообщают о более высоких потерях: по меньшей мере 865 человек погибли и 3396 получили ранения", - подчёркивается в заявлении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250623/oon-2024894930.html

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте