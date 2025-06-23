В Иране заявили об уничтожении более 130 БПЛА с начала ударов Израиля
IRIB: силы ВО Ирана уничтожили более 130 израильских беспилотников с 13 июня
© СоцсетиДым в Тегеране после израильского удара. Кадр видео из соцсетей
© Соцсети
Дым в Тегеране после израильского удара. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Ирана уничтожили более 130 израильских беспилотников с момента атаки Израиля на исламскую республику 13 июня, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на военных.
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"К семи утра сегодняшнего дня... было уничтожено более 130 разведывательных и ударных беспилотников таких, как Hermes, Harop, Heron", - сообщила IRIB.
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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18 июня, 11:19