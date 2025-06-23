https://ria.ru/20250623/iran-2024845790.html

КСИР заявил, что нанес удары по городам Израиля

КСИР заявил, что нанес удары по городам Израиля - РИА Новости, 23.06.2025

КСИР заявил, что нанес удары по городам Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана заявил, что нанес удары по целям в Хайфе, Тель-Авиве, Ашкелоне, Ашдоде, Акко и другим... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:40:00+03:00

2025-06-23T14:40:00+03:00

2025-06-23T14:40:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана заявил, что нанес удары по целям в Хайфе, Тель-Авиве, Ашкелоне, Ашдоде, Акко и другим городам Израиля, используя ракету с несколькими боеголовками."КСИР выпустил несколько ракет по различным целям в Израиле в ходе 21-й волны своих ракетных операций в понедельник утром. В этой комбинированной атаке использовались твердотопливные и жидкотопливные ракеты, а также БПЛА-камикадзе. В ходе этой атаки КСИР изменил тактику ракетного обстрела Тель-Авива и Хайфы и нацелился на несколько объектов на севере и юге Израиля", - приводит агентство Mehr заявление КСИР.Военные Ирана сообщили о наличии предварительных данных, что иранские ракеты нанесли удары по Хайфе, Тель-Авиву, Ашкелону, Акко и Ашдоду, Цфату, Лахишу (к югу от Тель-Авива) и Бейсану.Официальный представитель проводимой Тегераном против Израиля операции "Правдивое обещание 3" Иман Таджик заявил, что Иран в ходе этой волны атаки использовал ракету с несколькими боеголовками Kheibar (Ghadr H) и задействовал "новую обманную тактику" для нанесения "более точных и разрушительных ударов по всей территории Израиля".Агентство Fars, в свою очередь, со ссылкой на источник сообщало, что Иран для атаки на Израиль 23 июня использовал ракеты Kheibar Shekan, Emad, Fattah и Ghadr.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.Датская судоходная компания Maersk еще до атак временно приостановила заходы судов, находящихся под ее управлением, в порт города Хайфы на севере Израиля в связи с риском для их безопасности.

https://ria.ru/20250623/iran-2024817066.html

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в мире, иран, сша, хайфа, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль