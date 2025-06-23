Минздрав: в Иране с начала израильских ударов погибли 13 детей
Керманпур: 44 женщины и 13 детей погибли с начала ударов Израиля по Ирану
© AP PhotoДым на месте взрыва в Тегеране
© AP Photo
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Не менее 44 женщин и 13 детей погибли с начала ударов Израиля по Ирану 13 июня, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Хосейн Керманпур.
"С начала войны Израиля против народа нашей страны, 163 женщины пострадали, 44 погибли, две из них были беременными. Также 13 погибших мученической смертью - дети, самому младшему из которых было два месяца", - написал он в соцсети X.
Обмен ударами между Израилем и Ираном
16 июня, 15:42
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.