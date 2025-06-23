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Иран подтвердил комбинированную атаку на Израиль - РИА Новости, 23.06.2025
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11:05 23.06.2025 (обновлено: 11:57 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/iran-2024777714.html
Иран подтвердил комбинированную атаку на Израиль
Иран подтвердил комбинированную атаку на Израиль - РИА Новости, 23.06.2025
Иран подтвердил комбинированную атаку на Израиль
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил комбинированную атаку на Израиль утром 23 июня с использованием БПЛА и... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:05:00+03:00
2025-06-23T11:57:00+03:00
в мире
иран
израиль
корпус стражей исламской революции
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил комбинированную атаку на Израиль утром 23 июня с использованием БПЛА и ракет, заявил официальный представитель операции "Правдивое обещание 3", проводимой Тегераном против Израиля, Иман Таджик."Началась 21-й волна комбинированной атаки "Правдивое обещание 3" Корпуса стражей исламской революции Ирана с задействованием ракет и БПЛА", - написал Таджик в социальной сети X.Агентство Fars, в свою очередь, со ссылкой на источник сообщило, что Иран для атаки на Израиль использовал ракеты Kheibar Shekan, Emad, Fattah и Ghadr.Баллистическая ракета Emad может нести 750 килограммов полезной нагрузки, ее дальность полета может достигать 1,7 тысячи километров. Заявленная максимальная дальность полета Kheibar Shekan - около 1,5 тысячи километров, у ракеты Ghadr - порядка 2 тысяч километров. Fattah - гиперзвуковые ракеты, дальность полета которых составляет 1,4 тысячи километров.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.Датская судоходная компания Maersk еще до атак временно приостановила заходы судов, находящихся под ее управлением, в порт города Хайфы на севере Израиля в связи с риском для их безопасности.
https://ria.ru/20250623/peregovory-2024784756.html
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в мире, иран, израиль, корпус стражей исламской революции, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Корпус стражей исламской революции, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран подтвердил комбинированную атаку на Израиль

Иран подтвердил комбинированную атаку на Израиль с использованием БПЛА и ракет

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил комбинированную атаку на Израиль утром 23 июня с использованием БПЛА и ракет, заявил официальный представитель операции "Правдивое обещание 3", проводимой Тегераном против Израиля, Иман Таджик.
"Началась 21-й волна комбинированной атаки "Правдивое обещание 3" Корпуса стражей исламской революции Ирана с задействованием ракет и БПЛА", - написал Таджик в социальной сети X.
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Агентство Fars, в свою очередь, со ссылкой на источник сообщило, что Иран для атаки на Израиль использовал ракеты Kheibar Shekan, Emad, Fattah и Ghadr.
Баллистическая ракета Emad может нести 750 килограммов полезной нагрузки, ее дальность полета может достигать 1,7 тысячи километров. Заявленная максимальная дальность полета Kheibar Shekan - около 1,5 тысячи километров, у ракеты Ghadr - порядка 2 тысяч километров. Fattah - гиперзвуковые ракеты, дальность полета которых составляет 1,4 тысячи километров.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Датская судоходная компания Maersk еще до атак временно приостановила заходы судов, находящихся под ее управлением, в порт города Хайфы на севере Израиля в связи с риском для их безопасности.
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В миреИранИзраильКорпус стражей исламской революцииВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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