https://ria.ru/20250623/iran-2024754300.html

Ушаков рассказал о контактах России и США по Ирану

Ушаков рассказал о контактах России и США по Ирану - РИА Новости, 23.06.2025

Ушаков рассказал о контактах России и США по Ирану

Контакты между Россией и США по Ирану продолжаются, заявил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 23.06.2025

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Контакты между Россией и США по Ирану продолжаются, заявил помощник президента Юрий Ушаков."Контакты с американцами идут. По Ирану в том числе", — сказал он.Атака США на ИранПрезидент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана и утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены.

https://ria.ru/20250623/ssha-2024734195.html

https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html

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2025

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