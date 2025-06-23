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Ушаков рассказал о контактах России и США по Ирану - РИА Новости, 23.06.2025
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09:42 23.06.2025 (обновлено: 10:25 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/iran-2024754300.html
Ушаков рассказал о контактах России и США по Ирану
Ушаков рассказал о контактах России и США по Ирану - РИА Новости, 23.06.2025
Ушаков рассказал о контактах России и США по Ирану
Контакты между Россией и США по Ирану продолжаются, заявил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T09:42:00+03:00
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россия
сша
иран
обострение отношений сша и ирана
юрий ушаков
в мире
министерство обороны сша
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Контакты между Россией и США по Ирану продолжаются, заявил помощник президента Юрий Ушаков."Контакты с американцами идут. По Ирану в том числе", — сказал он.Атака США на ИранПрезидент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана и утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены.
https://ria.ru/20250623/ssha-2024734195.html
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Россия, США, Иран, Обострение отношений США и Ирана, Юрий Ушаков, В мире, Министерство обороны США, Дональд Трамп, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Ушаков рассказал о контактах России и США по Ирану

Ушаков: контакты России и США идут, в том числе по Ирану

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Контакты между Россией и США по Ирану продолжаются, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"Контакты с американцами идут. По Ирану в том числе", — сказал он.
Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов, пишут СМИ
06:22

Атака США на Иран

  • США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло более недели спустя после обострения конфликта между Израилем и Ираном.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.

Президент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана и утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены.
  • В Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время.
  • США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку.
  • МИД исламской республики заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
  • Россия решительно осудила удары Соединенных Штатов по ядерным объектам, указав, что они грубо нарушают международное право резолюции СБ ООН и Устав организации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Достали через полмира". США устроили самую эффектную демонстрацию слабости
08:00
 
РоссияСШАИранОбострение отношений США и ИранаЮрий УшаковВ миреМинистерство обороны СШАДональд ТрампООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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