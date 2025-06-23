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NYT: Иран вывез оборудование с ядерного объекта в Фордо до ударов США

NYT: Иран вывез оборудование с ядерного объекта в Фордо до ударов США - РИА Новости, 23.06.2025

NYT: Иран вывез оборудование с ядерного объекта в Фордо до ударов США

Иран вывез оборудование и уран с ядерного объекта в Фордо за несколько дней до американских ударов по нему, утверждает газета New York Times со ссылкой на двух... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T09:06:00+03:00

2025-06-23T09:06:00+03:00

2025-06-23T09:06:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иран вывез оборудование и уран с ядерного объекта в Фордо за несколько дней до американских ударов по нему, утверждает газета New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников. В минувшее воскресенье генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на ядерном объекте в иранском Фордо зафиксированы воронки от проникающих боеприпасов. При этом, по его словам, сейчас никто, включая МАГАТЭ, не может оценить степень повреждений под землей на объекте в Фордо. "Есть свидетельства того, что Иран вывез в последние дни оборудование и уран с объекта. Появляется все больше доказательств, что иранцы, прислушиваясь к неоднократным угрозам (президента США Дональда – ред.) Трампа предпринять военные действия, вывезли 400 килограммов… урана, обогащенного до 60%", - пишет издание со ссылкой на двух израильских чиновников, знакомых с данными разведки. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250623/neft-2024742159.html

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