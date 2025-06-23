https://ria.ru/20250623/iran-2024723705.html

Косачев объяснил, почему Запад бомбил Ирак, Ливию и Иран

Косачев объяснил, почему Запад бомбил Ирак, Ливию и Иран - РИА Новости, 23.06.2025

Косачев объяснил, почему Запад бомбил Ирак, Ливию и Иран

Ирак, Ливию и Иран разбомбили только потому, что у них не было возможности ответить оружием массового уничтожения, при этом Запад опасается атаковать страны,... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T02:20:00+03:00

2025-06-23T02:20:00+03:00

2025-06-23T02:20:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Ирак, Ливию и Иран разбомбили только потому, что у них не было возможности ответить оружием массового уничтожения, при этом Запад опасается атаковать страны, обладающие ядерным оружием, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН. "Ирак, Ливию и теперь Иран разбомбили только потому, что у них не было возможности ответить. Ответить оружием массового уничтожения. Либо не успели создать, либо даже и не собирались", - написал российский сенатор в своем Telegram-канале. При этом Косачев отметил, что западники не бомбят четыре страны, не участвующие в режиме нераспространения ядерного оружия и в соответствующем договоре – "эта четверка - Индия, Пакистан, КНДР и Израиль". "Потому что эти четыре страны, в отличие от Ирака, Ливии и Ирана, реально создали у себя ядерное оружие", - подчеркнул он. "Отсюда неизбежный вывод (как можно предположить) для всех "пороговых" стран: если в ваши планы не входит попасть под бомбежки Запада - становитесь сильными, вооружайтесь, идите вперед вплоть до создания оружия массового поражения", - написал политик, подчеркнув, что такой вывод абсолютно не соответствует ни задачам коллективной безопасности, ни интересам человечества в принципе. "Но в эту лузу загоняют человечество страны Запада, разбомбившие под "пробирочным" предлогом Ирак, уничтожившие государственность добровольно отказавшейся от ядерных программ Ливии и теперь напавшие на Иран, который был в режиме ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия), сотрудничал с МАГАТЭ и не нападал на Израиль, в отличие от Израиля, напавшего на Иран", - добавил Косачев. Произошедшее с Ираном он назвал чудовищной ошибкой администрации Трампа. "Погоня за Нобелевской премией мира обретает крайне опасные и уродливые формы", - заключил сенатор. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

https://ria.ru/20250622/iran-2024633525.html

https://ria.ru/20250622/klishas-2024568399.html

https://ria.ru/20250622/ataka-2024564464.html

https://ria.ru/20250622/tramp-2024602918.html

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Дарья Буймова

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