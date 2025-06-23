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Обвинения США против Ирана необоснованны, заявил постпред - РИА Новости, 23.06.2025
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00:30 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/iran-2024714844.html
Обвинения США против Ирана необоснованны, заявил постпред
Обвинения США против Ирана необоснованны, заявил постпред - РИА Новости, 23.06.2025
Обвинения США против Ирана необоснованны, заявил постпред
Все обвинения США против Ирана необоснованны и политически мотивированы, заявил постпред страны в ООН Амир Саид Иравани. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T00:30:00+03:00
2025-06-23T00:30:00+03:00
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ООН, 23 июн – РИА Новости. Все обвинения США против Ирана необоснованны и политически мотивированы, заявил постпред страны в ООН Амир Саид Иравани. "Факты говорят сами за себя: все обвинения США в адрес Ирана необоснованны, не имеют юридической основы и политически мотивированы", – сказал Иравани в ходе заседания Совбеза ООН. Он же отметил, что атаки Израиля и США произошли "не в вакууме". "Нападение Израиля 13 июня и авиаудары США 21 июня произошли не в вакууме. Они являются прямым результатом незаконных и политически мотивированных действий США и их европейских партнеров, Великобритании, Франции и Германии, а также предвзятого поведения генерального директора МАГАТЭ (Рафаэля Гросси – ред.)", – добавил он.
https://ria.ru/20250622/nebenzya-2024707756.html
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в мире, сша, иран, израиль, амир саид иравани, рафаэль гросси, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Израиль, Амир Саид Иравани, Рафаэль Гросси, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Обвинения США против Ирана необоснованны, заявил постпред

Постпред Иравани: все обвинения США против Ирана политически мотивированы

© AP Photo / Yuki IwamuraПостоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совбеза ООН. 14 апреля 2024
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совбеза ООН. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совбеза ООН. 14 апреля 2024. Архивное фото
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ООН, 23 июн – РИА Новости. Все обвинения США против Ирана необоснованны и политически мотивированы, заявил постпред страны в ООН Амир Саид Иравани.
"Факты говорят сами за себя: все обвинения США в адрес Ирана необоснованны, не имеют юридической основы и политически мотивированы", – сказал Иравани в ходе заседания Совбеза ООН.
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Он же отметил, что атаки Израиля и США произошли "не в вакууме".
"Нападение Израиля 13 июня и авиаудары США 21 июня произошли не в вакууме. Они являются прямым результатом незаконных и политически мотивированных действий США и их европейских партнеров, Великобритании, Франции и Германии, а также предвзятого поведения генерального директора МАГАТЭ (Рафаэля Гросси – ред.)", – добавил он.
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В миреСШАИранИзраильАмир Саид ИраваниРафаэль ГроссиООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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