https://ria.ru/20250623/iran-2024714844.html
Обвинения США против Ирана необоснованны, заявил постпред
Обвинения США против Ирана необоснованны, заявил постпред - РИА Новости, 23.06.2025
Обвинения США против Ирана необоснованны, заявил постпред
Все обвинения США против Ирана необоснованны и политически мотивированы, заявил постпред страны в ООН Амир Саид Иравани. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T00:30:00+03:00
2025-06-23T00:30:00+03:00
2025-06-23T00:30:00+03:00
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ООН, 23 июн – РИА Новости. Все обвинения США против Ирана необоснованны и политически мотивированы, заявил постпред страны в ООН Амир Саид Иравани. "Факты говорят сами за себя: все обвинения США в адрес Ирана необоснованны, не имеют юридической основы и политически мотивированы", – сказал Иравани в ходе заседания Совбеза ООН. Он же отметил, что атаки Израиля и США произошли "не в вакууме". "Нападение Израиля 13 июня и авиаудары США 21 июня произошли не в вакууме. Они являются прямым результатом незаконных и политически мотивированных действий США и их европейских партнеров, Великобритании, Франции и Германии, а также предвзятого поведения генерального директора МАГАТЭ (Рафаэля Гросси – ред.)", – добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, сша, иран, израиль, амир саид иравани, рафаэль гросси, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Израиль, Амир Саид Иравани, Рафаэль Гросси, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Обвинения США против Ирана необоснованны, заявил постпред
Постпред Иравани: все обвинения США против Ирана политически мотивированы