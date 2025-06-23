https://ria.ru/20250623/iran-2024714844.html

Обвинения США против Ирана необоснованны, заявил постпред

Обвинения США против Ирана необоснованны, заявил постпред - РИА Новости, 23.06.2025

Обвинения США против Ирана необоснованны, заявил постпред

Все обвинения США против Ирана необоснованны и политически мотивированы, заявил постпред страны в ООН Амир Саид Иравани. РИА Новости, 23.06.2025

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2025-06-23T00:30:00+03:00

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ООН, 23 июн – РИА Новости. Все обвинения США против Ирана необоснованны и политически мотивированы, заявил постпред страны в ООН Амир Саид Иравани. "Факты говорят сами за себя: все обвинения США в адрес Ирана необоснованны, не имеют юридической основы и политически мотивированы", – сказал Иравани в ходе заседания Совбеза ООН. Он же отметил, что атаки Израиля и США произошли "не в вакууме". "Нападение Израиля 13 июня и авиаудары США 21 июня произошли не в вакууме. Они являются прямым результатом незаконных и политически мотивированных действий США и их европейских партнеров, Великобритании, Франции и Германии, а также предвзятого поведения генерального директора МАГАТЭ (Рафаэля Гросси – ред.)", – добавил он.

https://ria.ru/20250622/nebenzya-2024707756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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