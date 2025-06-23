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Наталья Трунова: для доступной ипотеки нужна работа со строительством

Наталья Трунова: для доступной ипотеки нужна работа со строительством - РИА Новости, 23.06.2025

Наталья Трунова: для доступной ипотеки нужна работа со строительством

Для повышения доступности жилья в России после ажиотажного спроса из-за массовой льготной ипотеки, должна быть проведена глубокая работа с себестоимостью... РИА Новости, 23.06.2025

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Для повышения доступности жилья в России после ажиотажного спроса из-за массовой льготной ипотеки, должна быть проведена глубокая работа с себестоимостью строительства, что поможет стабилизировать цены на квартиры. В интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 аудитор Счетной палаты Наталья Трунова рассказала, как этого добиться, а также, что делать с ростом тарифов, когда инфраструктура находится на высоком уровне износа, о действующей господдержке молодежи при покупке жилья и объяснила, с чем связано предстоящая индексация тарифов на ЖКХ с 1 июля. Беседовала Елизавета Седых.– Наталья Александровна, что можете сказать о реальной доступности жилья для покупки в ипотеку в настоящее время?– Счетная палата в своих отчетах отмечала, что ряд факторов, в том числе и ажиотажный спрос, вызванный нецелевой льготной ипотекой, толкал стоимость жилья вверх. И это, безусловно, привело к снижению доступности жилья.В настоящее время в рамках исполнения послания президента РФ Владимира Путина в нацпроекте "Инфраструктура для жизни" в соответствующем федеральном проекте установлен показатель "доступности жилья на первичном рынке". Но главное, чтобы было не формальное его исполнение, а действительно была работа с себестоимостью строительства и стабилизация стоимости для потребителя.– Считаете ли вы, что в приобретении жилья нужны меры господдержки для молодежи?– У нас они существуют. Например, программа "Молодая семья", которая позволяет нуждающимся гражданам получить выплату на покупку, строительство жилья или погашение ипотеки. Возраст участников – до 35 лет.Есть отдельные территориальные программы: например, в рамках дальневосточной ипотеки обозначены такие категории заемщиков как: молодые семьи, в которых оба супруга в возрасте до 35 лет (включительно), и граждане, которым не исполнилось 36 лет, с детьми в возрасте до 18 лет (включительно). Есть и другие территориальные программы. Да, эти программы имеют ограничения. То есть не каждый и не в любом регионе (в случае дальневосточной ипотеки) может воспользоваться льготными программами. Но в этом и состоит их целевой характер.– C1 июля 2025 года запланировано повышение тарифов на коммунальные услуги: электроэнергию, воду, канализацию, отопление, газ и вывоз мусора. Скажите, от чего зависит рост тарифов? Связано ли это в основном с необходимостью обновления инфраструктуры? И как это скажется на разных регионах РФ?– Это связано не только с необходимостью обновления инфраструктуры, но и прежде всего с ростом себестоимости производства услуг. С ростом той же заработной платой и высокой конкуренцией с другими секторами. У нас уровень заработной платы в коммунальном секторе остается крайне низким. И предприятия сталкиваются с серьезным дефицитом кадров.В соответствии с распоряжением правительства в ряде регионов индекс платы граждан возрастет существенно: например, в Республиках Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия – Алания рост составит 17,5%, 17,6% и 19,1%. Но если посмотреть действующий уровень тарифов, мы увидим, что по сравнению с регионами, например ЦФО, он ниже. По некоторым подотраслям коммунального хозяйства – гораздо ниже.При этом нужно понимать, что это индекс. Как будут повышаться сами тарифы, в каких муниципальных образованиях и на сколько, это будут устанавливать региональные органы власти. И Счетная палата в своих отчетах также отмечала вопрос невыборки индекса. То есть, когда правительство этот индекс устанавливает, а регион просто его не выбирает – устанавливает тарифы ниже. Но все это приводит просто к ухудшению состояния коммунальной сферы в регионе.– Счетная палата РФ предлагала ранее установить долгосрочные тарифы на услуги ЖКХ. Как развивается эта ситуация?– Как мы видим, пока остается на таком же уровне. При этом в нашем мероприятии по концессиям мы отмечали, что индекс (тут нужно разделять, что речь идет именно об индексе) устанавливается на три года, но на один год – действительно как значение, а на два последующих года – в виде формулы. И вот отдельные элементы этой формулы непрозрачны. Поэтому в этой части остается много вопросов.– А что делать с тем, что тарифы увеличиваются, в то время как инфраструктура находится на высоком уровне износа?– Это очень хороший вопрос. Мы в мероприятии по водоснабжению, где анализировали разные источники финансирования систем водоснабжения, тоже отмечали, что не всегда инвестиции дают сокращение износа и улучшение качества питьевой воды в отдельных регионах.Сейчас будет приняты изменения в законодательство, обязывающие ресурсоснабжающие организации иметь инвестиционные программы. Мы только приветствуем это, так как это была одна из наших рекомендаций. Мы видим, что обязательное требование по инвестпрограммам по отношению к концессионерам существенно увеличило их количество: если в 2020 году было всего 229 инвестпрограмм в рамках концессионных соглашений (по секторам водоснабжения и водоотведения, теплоснабжении), то в 2024 году уже 807 единиц.Но одно дело, иметь инвестиционную программу. Другое – ее исполнять. Уровень реализации инвестиционных программ по ранее обозначенным подсекторам составляет около 76,5% в 2023 году от запланированного. Безусловно, есть ряд объективных факторов: и сложности с подрядными организациями, и рост стоимости оборудования, и другие не менее значимые факторы. Но, безусловно, контроль за реализации инвестиционных программ должен быть более тщательным, прежде всего, со стороны органов местного самоуправления и региональных органов власти.– Как выстраивается взаимодействие с контрольно-счетными органами новых регионов? Планируется ли сейчас проведение совместных проверок в сфере ЖКХ и жилищного строительства с ними?– Счетная палата России активно содействовала в формировании контрольно-счетных органов и приведения их деятельности в соответствие с российским законодательством. На сегодняшний день контрольно-счетные органы созданы во всех регионах: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сформированы профессиональные команды.Сейчас продолжаем оказывать коллегам всестороннюю правовую и методологическую помощь. Регулярно проводятся семинары, где в том числе обсуждаются методики аудита жилищного строительства, энергоэффективности и других ключевых направлений. Это позволяет новым регионам быстрее интегрироваться в систему госуправления.Наша задача – помогать новым регионам выстраивать эффективную систему управления финансами, включая адресную поддержку и тиражирование успешных практик.Что касается совместных проверок, то уверена, что после окончательного выстраивания работы КСО в новых регионах, такие проверки конечно будут.– А ведомство предложит в 2025 году нововведения в сфере ЖКХ?– Как я уже сказала, мы провели мероприятие по концессиям в ЖКХ. Результаты его размещены на нашем сайте. Мы считаем, что бизнес может являться активным участником модернизации коммуналки. Но сейчас масса концессий, которые таковыми являются только по названию – там нет инвестиций, там нет улучшения инфраструктуры и так далее. Поэтому мы выдали ряд рекомендаций, как данный сегмент можно было бы совершенствовать.В частности, предложили разработать типовую форму расчетной финансово-экономической модели концессионных соглашений в сфере ЖКХ и определить минимальный объем инвестиционных обязательств концессионера.

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экономика, жкх, россия, республика дагестан, республика ингушетия, наталья трунова, владимир путин, интервью, ипотека