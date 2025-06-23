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В России проведут эксперимент по регистрации иностранцев без визы - РИА Новости, 23.06.2025
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23:38 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/inostrantsy--2024976285.html
В России проведут эксперимент по регистрации иностранцев без визы
В России проведут эксперимент по регистрации иностранцев без визы - РИА Новости, 23.06.2025
В России проведут эксперимент по регистрации иностранцев без визы
Эксперимент по новой процедуре регистрации на госгранице России иностранцев без визы пройдет с 30 июня этого года по 30 июня 2026 года, сообщила в понедельник... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T23:38:00+03:00
2025-06-23T23:38:00+03:00
россия
казахстан
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АСТАНА, 23 июн - РИА Новости. Эксперимент по новой процедуре регистрации на госгранице России иностранцев без визы пройдет с 30 июня этого года по 30 июня 2026 года, сообщила в понедельник пресс-служба российского посольства в Казахстане. &quot;С 30 июня 2025 года до 30 июня 2026 года во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации будет проводиться эксперимент в части апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства&quot;, - говорится в сообщении на сайте посольства.По данным дипмиссии, иностранным гражданам, планирующим въезд в Россию без получения визы, предлагается заранее пройти процедуру регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации и предоставить в электронной форме с помощью мобильного приложения ruID заявление о въезде в РФ. По информации посольства, в приложении можно сдать биометрию: сделать фото лица, паспорта и запись голоса. На границе необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, данные которого гражданин указывает в приложении ruID, уточнила дипмиссия. Посольство добавило, что в течение десяти дней после въезда на территорию России следует завершить регистрацию биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС), для чего необходимо посетить отделение банка с документами, удостоверяющими личность. "Вводимая в качестве эксперимента новая процедура регистрации въезжающих в Российскую Федерацию иностранных граждан не является изменением в безвизовом режиме взаимных поездок граждан Российской Федерации и Республики Казахстан. Обращаем внимание на добровольный характер заполнения в рамках эксперимента заявления о въезде в Российскую Федерацию с использованием приложения ruID", - подчеркнула дипмиссия. Посольство отметило, что отсутствие заполненного заявления о въезде не окажет влияния на проведение пограничного контроля российскими пограничниками. Однако дипломаты советуют воспользоваться приложением ruID, в том числе, для получения дополнительных преимуществ по удаленному доступу на территории России к "Госуслугам", услугам мобильной связи российских операторов и проведения платежей. Согласно новым правилам, заявление о въезде подается заранее: не позднее, чем за 72 часа, и не раньше, чем за 90 дней до поездки. В экстренных случаях, например, при болезни или смерти родственника, заявление о въезде можно оформить за четыре часа: для этого следует предоставить документы, подтверждающие особые обстоятельства, указала дипмиссия. Порядок въезда в РФ иностранных граждан в визовом режиме, в том числе по единой электронной визе, остается прежним, заключило посольство.
https://ria.ru/20240830/biometriya-1969427035.html
https://ria.ru/20241201/biometriya-1986676566.html
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Россия, Казахстан
В России проведут эксперимент по регистрации иностранцев без визы

Эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев на границе начнут 30 июня

© Sputnik / Болат ШайхиновПаспорта гражданин Казахстана
Паспорта гражданин Казахстана - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Sputnik / Болат Шайхинов
Паспорта гражданин Казахстана. Архивное фото
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АСТАНА, 23 июн - РИА Новости. Эксперимент по новой процедуре регистрации на госгранице России иностранцев без визы пройдет с 30 июня этого года по 30 июня 2026 года, сообщила в понедельник пресс-служба российского посольства в Казахстане.
«

"С 30 июня 2025 года до 30 июня 2026 года во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации будет проводиться эксперимент в части апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в сообщении на сайте посольства.

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По данным дипмиссии, иностранным гражданам, планирующим въезд в Россию без получения визы, предлагается заранее пройти процедуру регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации и предоставить в электронной форме с помощью мобильного приложения ruID заявление о въезде в РФ. По информации посольства, в приложении можно сдать биометрию: сделать фото лица, паспорта и запись голоса. На границе необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, данные которого гражданин указывает в приложении ruID, уточнила дипмиссия.
Посольство добавило, что в течение десяти дней после въезда на территорию России следует завершить регистрацию биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС), для чего необходимо посетить отделение банка с документами, удостоверяющими личность.
«
"Вводимая в качестве эксперимента новая процедура регистрации въезжающих в Российскую Федерацию иностранных граждан не является изменением в безвизовом режиме взаимных поездок граждан Российской Федерации и Республики Казахстан. Обращаем внимание на добровольный характер заполнения в рамках эксперимента заявления о въезде в Российскую Федерацию с использованием приложения ruID", - подчеркнула дипмиссия.
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Посольство отметило, что отсутствие заполненного заявления о въезде не окажет влияния на проведение пограничного контроля российскими пограничниками. Однако дипломаты советуют воспользоваться приложением ruID, в том числе, для получения дополнительных преимуществ по удаленному доступу на территории России к "Госуслугам", услугам мобильной связи российских операторов и проведения платежей.
Согласно новым правилам, заявление о въезде подается заранее: не позднее, чем за 72 часа, и не раньше, чем за 90 дней до поездки. В экстренных случаях, например, при болезни или смерти родственника, заявление о въезде можно оформить за четыре часа: для этого следует предоставить документы, подтверждающие особые обстоятельства, указала дипмиссия.
Порядок въезда в РФ иностранных граждан в визовом режиме, в том числе по единой электронной визе, остается прежним, заключило посольство.
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