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Технологические компании подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ
Технологические компании подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ - РИА Новости, 23.06.2025
Технологические компании подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ
Компании "Базальт СПО", "ХайТэк" и "Норси-Транс" подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию ИИ-технологий, документ был подписан на 28-м... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:28:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Компании "Базальт СПО", "ХайТэк" и "Норси-Транс" подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию ИИ-технологий, документ был подписан на 28-м Петербургском международном экономическом форуме 2025, сообщает пресс-служба "Базальт СПО".Цель партнерства – совместная разработка программно-аппаратного комплекса для работы с искусственным интеллектом. В состав решения входят операционные системы "Альт" для серверов и рабочих станций, локализованное оборудование "Норси-Транс" на процессорах Loongson (Лунгсун) и ИИ-ускорители LinQ (ЛинК) на базе российских тензорных процессоров от компании "ХайТэк"."Наше стратегическое партнерство направлено на предоставление энергоэффективных и безопасных систем, основанных на российском стеке с использованием ИИ-технологий. Они способны удовлетворить потребность любых организаций, заинтересованных в цифровой трансформации своих рабочих процессов", – заявил генеральный директор "Базальт СПО" Сергей Трандин.Компания "Базальт СПО" адаптировала операционные системы "Альт" под архитектуру LoongArch64 (Лунгарх64). "Норси-Транс" разработала отечественные вычислительные платформы на базе процессоров Loongson, построенных на собственной архитектуре LoongArch64.Гендиректор "Норси-Транс" Сергей Овчинников отметил, что подписание соглашения дает новый толчок к успешному импортозамещению, не зависящему от санкционного давления. При этом он подчеркнул, что компания давно сотрудничает с коллегами."Наше сотрудничество обеспечивает отечественным предприятиям полноценный доступ к циклу ИИ-вычислений на базе эффективных технологий — начиная от аппаратной платформы и заканчивая специализированным программным обеспечением. Особую ценность это решение представляет для крупных корпораций и технологических компаний, которые стремятся к цифровой трансформации бизнес-процессов с использованием ИИ-технологий", – заявил генеральный директор "ХайТэк" Андрей Панков.Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.Реклама, Рекламодатель ООО "Базальт СПО", ИНН 7714350892, erid: F7NfYUJCUneTRUSQCMXK
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, технологии, россия, санкт-петербург
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости.
Компании "Базальт СПО", "ХайТэк" и "Норси-Транс" подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию ИИ-технологий, документ был подписан на 28-м Петербургском международном экономическом форуме 2025, сообщает пресс-служба "Базальт СПО"
.
Цель партнерства – совместная разработка программно-аппаратного комплекса для работы с искусственным интеллектом. В состав решения входят операционные системы "Альт" для серверов и рабочих станций, локализованное оборудование "Норси-Транс" на процессорах Loongson (Лунгсун) и ИИ-ускорители LinQ (ЛинК) на базе российских тензорных процессоров от компании "ХайТэк".
"Наше стратегическое партнерство направлено на предоставление энергоэффективных и безопасных систем, основанных на российском стеке с использованием ИИ-технологий. Они способны удовлетворить потребность любых организаций, заинтересованных в цифровой трансформации своих рабочих процессов", – заявил генеральный директор "Базальт СПО" Сергей Трандин.
Компания "Базальт СПО" адаптировала
операционные системы "Альт" под архитектуру LoongArch64 (Лунгарх64). "Норси-Транс" разработала отечественные вычислительные платформы на базе процессоров Loongson, построенных на собственной архитектуре LoongArch64.
Гендиректор "Норси-Транс" Сергей Овчинников отметил, что подписание соглашения дает новый толчок к успешному импортозамещению, не зависящему от санкционного давления. При этом он подчеркнул, что компания давно сотрудничает с коллегами.
"Наше сотрудничество обеспечивает отечественным предприятиям полноценный доступ к циклу ИИ-вычислений на базе эффективных технологий — начиная от аппаратной платформы и заканчивая специализированным программным обеспечением. Особую ценность это решение представляет для крупных корпораций и технологических компаний, которые стремятся к цифровой трансформации бизнес-процессов с использованием ИИ-технологий", – заявил генеральный директор "ХайТэк" Андрей Панков.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Реклама, Рекламодатель ООО "Базальт СПО", ИНН 7714350892, erid: F7NfYUJCUneTRUSQCMXK